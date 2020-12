La bandera de “acabar con la corrupción en México”, que a diario enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido mancillada, por su propia familia.

Su eterna narrativa de acabar con esta calamidad, que por años ha sido el Talón de Aquiles del país, lo llevó a la silla presidencial. Tuvo el respaldo de 30 000 000 de votos de una sociedad harta de mentiras y cansada de ver como la corrupción era el común denominador de los gobiernos anteriores.

Pero parece que nada ha cambiado. En su administración las mismas prácticas siguen, tratando de ocultarlas y minimizarlas e incluso descalificando a quienes dan a conocer esos actos de corrupción que, se supone, iban a terminar con su llegada al poder.

El periodista Carlos Loret de Mola reveló hace unos días, los negocios millonarios de Felipa Obrador Olán con Petróleos Mexicanos (Pemex).

La empresa de la prima hermana de AMLO, Litoral Laboratorios Industriales, ha recibido en los dos años de gobierno de López Obrador contratos con Pemex por más de 365 millones de pesos.

La información señala que solo este año, la prima del presidente ganó tres contratos en licitaciones conjuntas con otras empresas, por 133 millones de pesos. Y el año pasado, junto con la empresa Marinsa de México, obtuvo un contrato por 231 millones de pesos.

En una de sus giras por Chihuahua, el presidente reconoció que no hay contrato jugoso que no pase por el visto bueno del presidente.

“Nada de que el presidente no sabe, no se enteró, de que el presidente no tiene buenos colaboradores, de que lo engañan. Mentira, el presidente de México se entera de todo”, aseguró el presidente @lopezobrador_ https://t.co/xnRMqe90NP

— El Universal (@El_Universal_Mx) September 29, 2019