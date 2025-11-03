Uno sabía que Sergio ‘Tronco’ Figliuolo tenía un grupo de seguidores importantes. Su comunidad de Sanduber News, que todas las tardes lo sintoniza por Neura, es amplia. Pero una cosa es un grupo de personas alrededor del país (con algunos en el exterior) y otra cosa es un fenómeno «terrenal» que pueda llenar un teatro con 1500 localidades. Sin embargo, el tronquismo apareció. El momento en el que pude imaginarme que esto podía llegar a suceder fue en la presentación de los candidatos de La Libertad Avanza en Junín, provincia de Buenos Aires. Cuando la locutora nombró a Sergio Figliuolo (hasta ese momento candidato número 11 de la lista, luego terminó en el 9), la gente aplaudió lo mismo que al décimo y al décimo segundo. Pero cuando el teatro vio que el que saludaba era ‘Tronco’, la platea se vino abajo. Fue ovacionado más que las cabezas de la lista. «Olé, olé, olé, olé…Tronco, Tronco», se escuchó en todo el recinto.

Una muestra de lo que sucedía de forma espontánea fue el abrazo con Javier Milei en el cierre de campaña. El mandatario, de excelente relación con el diputado electo, pidió por él para cerrar el acto. Una vez más, el público libertario ovacionó a una de las espadas predilectas del presidente.

El sábado pasado, Tronco tuvo su prueba de fuego. Ya no se trataba de ser popular entre los seguidores del presidente al que él respalda incondicionalmente. Tampoco con que miles de personas le dedicaran un rato de la tarde acompañando su transmisión. Hacía falta que 1500 personas pagaran su entrada a un teatro de la calle Corrientes y le dedicaran la noche entera al acontecimiento. El público respaldó y el «Tronco, Tronco», fue reemplazado por otro cántico: «Diputado, diputado».

Aunque la obra no fue una edición más del Sanduber News que se transmite en la tarde por Neura, claro que el público tuvo lo que fue a buscar. Existieron sorpresas como números musicales y hasta una orquesta en vivo. Además, el divague de Sanduber se respiraba en el aire. El broche de oro para una etapa de una carrera que comenzó de productor y terminó frente a las cámaras.

Es muy probable que el estilo distendido del diputado electo descontracture la política a futuro. Tronco pudo hacer una carrera pensando «fuera de la caja», lo que se vio en la obra en todo momento. Por ejemplo, había un segmento donde un imitador de Michael Jackson iba a bailar con la música de Thriller, mientras, acompañando a las bailarinas zombies en la pantalla se veía a Cristina Kirchner, a su hijo Máximo y Alberto Fernández como muertos vivos. Lo cierto es que lo que vimos (al principio) fue a las bailarinas con la canción, además de lo que sucedía en la enorme pantalla. El segmento se llevó los aplausos. Pero, minutos después de esa presentación, Tronco irrumpió en el escenario para decir que eso no era lo que estaba planeado: «Teníamos contratado a un Michael Jackson, pero llegó tarde. Como ya le pagamos lo vamos a hacer de vuelta, ahora con él». Como era de esperar, el teatro deliró tanto con la explicación como con la performance.

Así es Tronco. Su personalidad no adelanta una falta de respeto a la política ni al Congreso. Pero sí ocupará su lugar a su estilo. Nadie que haya estado el sábado en el Teatro Broadway puede decir que el conductor le faltó el respeto a la audiencia, ya que hizo una presentación a todo trapo. Pero sí la hizo a su manera y no dudó en repetir un scketch por lo antes mencionado, como tampoco se privó de pedirle a la orquesta que lo acompañó que repitiera la canción del Señor de los anillos, porque el público así lo quiso.

El «tronquismo» como fenómeno político recién comienza, pero es una excelente noticia para el presidente Milei, ya que lo que crece no es un político con ganas de hacerle sombra, sino un fiel alfil que llegó a la política para bancarle la parada. Algo más que necesario para los próximos seis años en Argentina.

Esta novedad, que suena similar a una corriente que tiene muchos años más como el trotskismo, ya evidencia una diferencia numérica importante. ¿Alguien se imagina a Nicolás del Caño, a Christian Castillo, a Myriam Bregman o a Manuela Castañeira llenando un teatro de 1500 localidades, con entrada paga? Claro que no. Es que, aunque recién arranca el tronquismo, ya tiene más adeptos que el trotkismo.