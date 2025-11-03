En las últimas décadas, en la política argentina irrumpió un fenómeno conocido como el de las «candidaturas testimoniales». Es decir, una persona conocida (ya sea por su rol en la política o en algún otro ámbito), que se presentaba a un cargo electivo para el Poder Legislativo y luego terminaba por no asumir su banca. Una situación que siempre había sido premeditada, pero que a veces el electorado desconoce que todo se trata de un engaño.

Por ejemplo, la actriz Nacha Guevara (de militancia peronista), encabezó hace unos años la boleta legislativa del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Luego de la elección, donde consiguió su banca, simplemente renunció y continuó con su labor actoral. Esto fue una sorpresa para muchos que le dieron un voto de confianza en el cuarto oscuro. Tanto se ha degradado la política que en las últimas elecciones la coalición peronista llevó testimoniales que ellos mismos reconocían que si ganaban su escaño lo iban a tener que rechazar.

Para traccionar el voto en el territorio bonaerense, muchos intendentes aparecieron en los primeros puestos de aspirantes a concejales de sus distritos. Ante la insistencia de los medios y las preguntas de los periodistas, los candidatos testimoniales debían reconocer ante las cámaras que su presencia en la boleta era para «brindar testimonio» de lo que quería hacer el kirchnerismo.

Así fue. Varios «entraban» a los consejos deliberantes de sus ciudades, pero ninguno ocupaba sus bancas. Todos se quedan en sus intendencias. Nadie se puede llamar a sorpresa de esta actitud, que no hace otra cosa que devaluar la democracia argentina y los procesos electorales.

La dinámica política hizo que, por primera vez, el señalamiento sobre la cuestión de las candidaturas testimoniales apareciera del lado del oficialismo libertario. Sin embargo, en el «no peronismo», muchos candidatos terminaron por no asumir sus bancas para ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo.

Cuando asumió Mauricio Macri la Presidencia, en su boleta estaba Patricia Bullrich como primera candidata a diputada nacional. Antes de ir a tomar posesión, el expresidente la invitó a formar parte del gabinete como ministra de Seguridad. Me consta que Bullrich no sabía ni tenía confirmada la oferta. Por esas horas (hace exactamente diez años) el debate político alrededor de su figura giraba en torno a la eventualidad de su presidencia en el bloque en el Congreso.

En la elección de 2023, cuando Milei se convirtió en presidente, dos de sus candidatas a diputadas pasaron a asumir puestos en el gabinete: Diana Mondino en Cancillería y Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano. Tampoco hubo cuestionamientos, por dos razones que formaban parte de las reglas implícitas de la política: van a un cargo de mayor relevancia y no a uno de menor (como los intendentes K que se postulan a concejales) y por el tema de la imprevisión de la eventual victoria electoral.

Ahora, en el marco de la primera elección legislativa de La Libertad Avanza en el gobierno, los ascensos de Manuel Adorni y Diego Santilli a lugares de mayor relevancia de los que ocupaban los pusieron en el ojo de la tormenta con una acusación –en mi opinión– injusta: que el gobierno hace lo mismo que el kirchnerismo con sus candidaturas testimoniales.

La cuestión no menor que aparece para marcar una diferencia es la dinámica política que lleva a los legisladores electos a los nuevos cargos. Cabe recordar que Adorni ganó su banca de legislador porteño en mayo, por el desdoblamiento impulsado por el macrismo. Si a alguien le interesa mi vivencia personal, en el marco de una charla confidencial, que por razones de público conocimiento ya prescribió en materia de «confidencialidad», en una conversación con el todavía vocero presidencial, sin testigos, yo le dije: «Mirá que fui lapidario con los testimoniales y si vos no asumís tu banca para quedarte de vocero, mi crítica va a ser tan lapidaria como con el kirchnerismo». Hablaba en serio. Con los gobiernos que, en términos generales, «hacen las cosas bien», hay que ser muy riguroso. Muchos piensan que hay que hacer la «vista gorda», ya que al populismo se le permite cualquier cosa. Yo estoy en desacuerdo. El paladar negro del votante no peronista no perdona. Por lo tanto, aunque sea una injusticia, hay que jugar en ese campo de juego desnivelado. Adorni me aseguró que no pensaba hacer eso (que era lo que yo suponía) y le creo. Él estaba dispuesto al «sacrificio» de dejar el Poder Ejecutivo para una labor de concejal y estoy convencido de que, si hubiera tenido que asumir en junio, hoy él se encontraría en la legislatura porteña.

Ante la locura de tener que asumir casi un año después de las elecciones (y con un cambio necesario de gabinete) no es descabellado que una figura del peso de Adorni tenga un espacio en la nueva conformación del Poder Ejecutivo. En mi opinión, si los plazos hubieran sido razonables, él se hubiera ido de la vocería, ocupando su banca durante la mayor parte de este 2025, y probablemente ahora (más precisamente el 10 de diciembre) estaría por asumir su lugar en el nuevo gabinete, sin mayores reclamos ni observaciones. El que diga que todo fue premeditado para asumir varios meses después como jefe de Gabinete debería cambiar la medicación.

Con el caso de Santilli, al que crucé en los estudios de Neura los días previos a la elección, pasó algo parecido, aunque sea más reciente en el tiempo. Si alguien le da algún valor a mi palabra, les aseguro que él no se veía bajo ningún punto de vista como ministro del Interior hasta hace una semana. Probablemente hasta anteayer, cuando todos los medios hablaban del desembarco en el cargo de Santiago Caputo. Las necesidades políticas, en un contexto absolutamente vertiginoso, lo pusieron en un lugar de mayor relevancia. Incluso hasta se podría decir que hizo falta su campaña a diputado (donde había comenzado como el tercero de la lista antes de la renuncia de José Luis Espert) para «ganarse» el lugar que ocupará próximamente. Como en el caso de Adorni, todo vinculado a la política cambiante y vertiginosa. Ninguna especulación previa, ni mucho menos algún tipo de engaño al electorado.

Claro que es válida la crítica puritana bienintencionada (si alguien la tiene), pero definitivamente ninguno en el kirchnerismo que considere que Manuel Adorni y Diego Santilli deberían rechazar los ofrecimientos y apegarse a sus bancas durante los próximos cuatro años parece tenerla. Es una opinión respetable, aunque no es la mía. Absolutamente discutible y debatible. Lo que no es materia de discusión ni de debate es la equiparación con las estafas peronistas, de poner candidatos que a priori saben y reconocen que no ocuparán sus bancas. Eso es un fenómeno completamente distinto que, aunque estaría siendo compatible con la legislación electoral hasta este momento, no tiene nada que ver con lo que sucedió con el nuevo gabinete argentino.