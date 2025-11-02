Resultado electoral favorable al gobierno en las elecciones, primeros cambios en el gabinete y reunión en la quinta de Olivos entre Javier Milei y Mauricio Macri. El buen desempeño de Diego Santilli (que parece sentirse muy a gusto en el bando «violeta», sobre todo por su llegada y simpatía a la juventud libertaria, podía anticipar dos cosas a la reunión de presidentes: que el PRO hizo valer sus acciones, o que ya casi nadie le responde a Macri entre los amarillos. El desembarco de varios diputados al bloque de La Libertad Avanza muestra que, si de seducción hablamos, los ojos claros del expresidente parecen no poder competir contra la cabellera de su sucesor.

Mientras se reunían (se desconoce que sabían los participantes del cónclave al momento) se confirmó la salida de Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete. Minutos después, el gobierno confirmó al -hasta ahora- vocero, Manuel Adorni en el cargo. Entre lo que se dijo en la reunión y los cambios en el Poder Ejecutivo, todo parece indicar que Macri volvió a incendiar los puentes con Milei, que al menos en público, siempre reconoce la importancia del vínculo con su predecesor «amarillo».

Luego de retirarse de la quinta presidencial que supo ocupar entre 2015 y 2019, Macri escribió un durísimo comunicado-posteo en sus redes sociales. » En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo», reconoció Macri de cara a la sociedad.

Aunque no parece el mejor momento para la discusión de cargos o de nombres, el expresidente fue de lleno a ese asunto, antes que comience la segunda etapa del gobierno de La Libertad Avanza. En resumidas cuentas, lamentó la salida de Francos, cuestionó el desembarco de Adorni (al que le imputó poca experiencia) y sugirió la opción del titular de YPF, Horacio Marín:

«La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa».

Por parte de Milei no hubo respuesta, pero sí contestaron, los que ahora podrían denominarse como «exmacristas». Sin nombrarlo, el flamante diputado de LLA Damián Arabia, calificó a Macri como «desconectado con la realidad».

Completamente desconectado de la realidad. — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) November 2, 2025

Macri, como el resto de la ciudadanía, está en todo su derecho a sentirse disconforme con los cambios en el gabinete. Él incluso tiene la oportunidad de discutirlos con el presidente, que eventualmente sea el que decida. También es libre de cuestionarlo políticamente, claro que, si empieza a transitar este camino, atrás dejará la actitud «constructiva» de la que se jactaba. Este reclamo en público (que bien se lo podía hacer en privado) no tiene otra lectura que la búsqueda del posicionamiento político desde el lado del conflicto. Aunque buena parte del núcleo duro del PRO ya no lo acompaña, el expresidente decide confrontar abiertamente, sin siquiera esperar a que el nuevo gabinete de sus primeros pasos.

Por lo pronto, todo parece indicar que está más preocupado en la candidatura propia de su espacio para 2027 (como él mismo adelantó que sucedería) que en colaborar activamente en el corto plazo, para que Argentina consiga las reformas que necesita para salir del pozo.