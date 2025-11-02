Mientras los medios especulaban con un desembarco del asesor Santiago Caputo para el puesto, el presidente Javier Milei sorprendió con un anuncio relevante, en medio de la tarde de domingo: Diego Santilli será el próximo ministro del Interior. De esta manera, se suma al nuevo pelotón importante del gobierno con Manuel Adorni, que ya ocupaba el rol de vocero, pero que fue catapultado en las últimas horas a la jefatura de Gabinete.

La noticia tiene lugar luego de la crítica del expresidente Macri, que cuestionó el nuevo rol del portavoz, acusándolo de una supuesta inexperiencia para el cargo. De esta manera, el líder del PRO ve como otro de los suyos encuentra su lugar en la cúspide del poder de La Libertad Avanza. ¿Le seguirá respondiendo Santilli al exmandatario? Lo cierto es que lo importante aquí no son las internas políticas, sino la consolidación del cambio de rumbo que Argentina necesita.

«Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro», señaló Milei desde sus redes sociales.

Según trascendió, el nombramiento tuvo lugar luego de una reunión del presidente con Caputo, que parecía desembarcar en el área en cualquier momento. Desde sus redes sociales, el asesor presidencial le dio la bienvenida al diputado electo (que tendrá que renunciar a su banca para asumir en el Poder Ejecutivo). «Un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional». Así lo describió Santiago Caputo desde su cuenta de X.

Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente @JMilei y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones @diegosantilli. — Santi C. (@slcaputo) November 2, 2025

Todo parecería indicar que el nombramiento tiene conforme a todas las facciones del gobierno. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también le dio la bienvenida y reconoció a Santilli por «su experiencia en gestión» y como un «hombre de diálogo».