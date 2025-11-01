Comienza la segunda mitad del gobierno de Javier Milei y el gabinete transita el inicio de una nueva etapa. Anoche se confirmó la salida del que fuera hasta ahora jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que anunció su renuncia en sus redes sociales.

«Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre. Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno», escribió el funcionario saliente.

Lo reemplazará en el cargo el que hasta ahora es vocero presidencial, Manuel Adorni. Esto permite dar una solución en cierta medida a la necesidad de mantener al portavoz en el gabinete. El economista viene de ganar las elecciones de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y debía asumir el 10 de diciembre como legislador porteño. Sin embargo, Adorni se convirtió en pieza fundamental en el gabinete, donde haría falta a futuro. El vocero había aclarado que su candidatura no era testimonial, como acostumbra el kirchnerismo. Es decir, la cuestión de competir, para luego no asumir el nuevo puesto y permanecer en el cargo donde se estaba antes de las elecciones.

La «solución» del «ascenso» a la jefatura de Gabinete es en alguna manera una salida elegante a una compleja situación. Es que, una cosa es no asumir un cargo menor para mantenerse en el puesto que se ocupaba antes, habiendo competido electoralmente en el marco de un engaño premeditado, y otra distinta es desistir por un nuevo puesto de mayor relevancia y jerarquía. Habrá que ver ahora si mantiene una doble función con la vocería (no sería incompatible como sí lo era con un puesto legislativo) o si lo reemplaza el secretario de Medios, Javier Lanari.

Con Francos se fue Lisandro Catalán, que se venía desempeñando como ministro del Interior, cargo que había ocupado el jefe de Gabinete saliente con anterioridad en los primeros meses de gobierno. En ambos recaía la responsabilidad del vínculo con los gobernadores, que por estos días transita una buena etapa, luego de la reunión de los veinte mandatarios provinciales con Milei, tras su triunfo electoral.

A diferencia de los ministros desgastados que salen por la puerta chica, Francos, que renuncia en el marco de la necesidad de una reforma general de gabinete, se va de la mejor manera. Varios funcionarios como Sandra Pettovello y Martín Menem reconocieron la labor del exministro, que podría volver para ocupar algún rol en el futuro. El presidente tiene un muy buen concepto de él y está muy agradecido por su labor.

Gracias, gracias, gracias, por todo Guille. @GAFrancosOk Gracias por tu ayuda constante, por tu empatía, por la escucha, por la palabra justa, por la paciencia, por tu humor, por tus enseñanzas y por tu contención en los peores momentos, un honor que hayas sido nuestro jefe de… pic.twitter.com/TwbRPi8690 — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) November 1, 2025

Con el ascenso de Adorni y la salida de Francos se espera por la próxima noticia de relevancia, que es el desembargo de Santiago Caputo, que pasaría de asesor a ministro formal. Aunque todavía se le está dando forma a la cartera que ocuparía, se habla de un «superministerio» que recoja la función del clásico ministro del Interior, pero con las áreas de obras públicas, transporte y vinculación con las empresas del sector privado.

De materializarse la cuestión, el nuevo gabinete tendría a las diferentes fuerzas del gobierno más «equilibradas», ya que, por el lado de Karina Milei, Adorni estaría al frente de un área importante, mientras que Caputo ocuparía su ministerio formal y seguramente la estrategia política.

En las próximas semanas se deberán confirmar los reemplazos para Patricia Bullrich en Seguridad, ya que debe asumir como senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Luis Petri, que deja la cartera de Defensa para sumarse a la Cámara de Diputados, luego de su triunfo electoral en Mendoza. Los aguardan las bancadas fortalecidas de La Libertad Avanza, nutrida por la victoria del 26 de octubre y por los legisladores de otros bloques que se van sumando a esta nueva etapa del oficialismo.