Hoy, 31 de octubre, se cumple medio siglo del lanzamiento de una canción que para muchos es la mejor de la historia del rock: Bohemian Rhapsody. Otros, que la valoran pero no le dan esa ubicación, la consideran como el mejor tema de Queen. Su autor, Freddie Mercury, la rescató siempre desde lo experimental y lo sinérgico con sus compañeros, pero en los ochenta llegó a decir que no es su mejor obra. Señaló que, por ejemplo, Somebody to love, grabada un año después, es superior en materia compositiva y de melodía. Buena parte de su público no comparte su apreciación.

Al introducirnos en el universo de este clásico es imposible evitar la asociación a una icónica imagen, que nos lleva al videoclip (considerado por varios como el primero de la historia). Se habían grabado hasta el momento una serie de clásicos cortos de canciones que se tornaron populares, como Jailhouse rock de Elvis Presley en los cincuenta bailando en un decorado que pretende semejarse a una cárcel (canción que Queen utilizaba para cerrar sus recitales en los primeros años en sus medleys de rock clásico, antes de We will rock you y We are the champions de finales del 77), pero Rapsodia llevó la cuestión a otro nivel. Se trató del primer videoclip musical, con el concepto que permanece hoy en día: el de la difusión de un single con finalidad comercial, para acompañar un lanzamiento y con un respaldo económico en materia de inversión. Las 3500 libras esterlinas de la época, para una modesta producción que cumplió con creces su objetivo, contribuyó a marcar un antes y un después. Sin embargo, la imborrable imagen con el fondo negro, con Brian May arriba, Freddie Mercury abajo, John Deacon a la izquierda y Roger Taylor a la derecha, no es original de la producción.

Esta clásica foto de Queen, asociada con el videoclip y con el tema, en realidad corresponde a la tapa de Queen II, segundo álbum del grupo, grabado en el último semestre de 1973 y lanzado en marzo de 1974. Rapsodia Bohemia no existía en ese momento. Cuando se filmó el emblemático video se apeló a la carátula de un LP que, curiosamente, no pertenecía al álbum que contendría el single —A Night at the Opera, lanzado en noviembre de 1975—. Ni siquiera era la portada de su disco inmediatamente anterior, Sheer Heart Attack, publicado a fines de 1974.

La banda, mientras trabajaba en su cuarto disco, apeló a la tapa del segundo, que nada tiene que ver con la canción, salvo por las primeras intenciones operísticas y las ambiciosas armonías, ausentes en el primer disco (Queen, 1973), una producción de rock más crudo. Seguramente, en estas últimas cinco décadas, más de una persona compró (ya sea en formato de LP, cassette o CD) el álbum «con la foto de Rapsodia Bohemia» esperando encontrarse con la canción. Quienes lo hicieron no la encontraron, pero sí conocieron a lo que podría considerarse su antecesora, The march of the black queen. Ahora, para la reedición del formato físico del single en su 50 aniversario, esta foto es asociada al tema que la terminó inmortalizando.

El nuevo lanzamiento con la emblemática imagen vuelve a tener en la cara B a la composición del baterista Roger Taylor llamada I’m in love with my car. Un tema desconocido para la mayoría, pero que le hizo ganar una fortuna al rubio que contribuyó muchísimo con sus coros inmortalizados en «galileos». Es que, las regalías de los autores estaban asociadas a las ventas de los singles, sin importar quien había escrito la «Cara A» que sonaba en las radios y promocionaba el disco y la «B» solo conocida por los fans. Es decir, haber ubicado a la poco conocida canción de un hombre enamorado de su auto del otro lado de Rapsodia hizo que Taylor embolse la misma cantidad de dinero que Mercury por su obra maestra.

Las cuestiones económicas y la presión por poner las canciones propias en los singles fue un tema en la historia del rock y las discusiones no estuvieron ausentes en Queen. Sin embargo, la banda lo terminó resolviendo para el lanzamiento de The Miracle en 1989, momento cuando el grupo decidió firmar todas las canciones como coautoría de los cuatro. Por eso todos los temas de ese disco y de Innuendo (1991), último antes del fallecimiento de Mercury, están firmados como «Queen».

No es un dato menor que estas joyas setentistas sean valoradas por lo que generan (y como suenan) en un mundo con más posibilidades y tecnología. El primer puesto de Queen en las listas se hizo (lógicamente) en analógico y con una consola de pocos canales. La creatividad debía exceder lo compositivo y era necesario apelar a soluciones como la regrabación de diferentes cosas para la óptima utilización de esos pocos canales y hasta acudir a pegar tramos de cinta a mano.

Sin embargo, detrás de esa consola a la que se le sacaba el máximo del jugo posible, Roy Thomas Baker ya sabía que estaban escribiendo una página de oro en la historia cultural británica y mundial. Para que un joven músico de hoy se dé cuenta del mérito «artesanal» de la canción, vale destacar que se grabó sin siquiera la utilización de un metrónomo. El «tiempo» utilizado es la mano de Mercury en el piano, siguiendo su propio ritmo. Eso, precisamente, es lo que quedó allí para siempre.

La escena dedicada en la película que lleva el nombre de la canción a la discusión con el productor de EMI sobre el lanzamiento del single es ficticia. El personaje Ray Foster, interpretado por Mike Myers, que mucho contribuyó con la vigencia de la canción en los noventa con su Wayne’s World, también es ficticio, pero en él se redujo la discusión y el tironeo que la banda tuvo con la discográfica: la empresa no quería editar un single de una canción rimbombante y pretenciosa, de casi seis minutos de duración. Tres minutos y un estribillo pegadizo era la fórmula que no había intención de cambiar. Como todo lo que se ve en el multipremiado film, nada pasó exactamente así. Pero todo que se recreó en la pantalla logra transmitir una idea de lo que en realidad sucedió por aquellos años.

Sobre la historia detrás de la letra, May dijo que el autor no compartió los detalles con ellos, pero indicó que hay mucho de la historia y los fantasmas de Freddie en la obra. Con el tema convirtiéndose en un éxito, la banda lo presenta en concierto en el Hammersmith Odeon en la navidad del 75 como lo consideró pertinente. Como la sección operística era irrealizable en vivo por las cientos de voces grabadas y superpuestas, se decidió hacer un enganchado con la primera parte del tema, seguir con un segmento de Killer Queen y otro de March, para cerrar con el final de la canción.

Aunque queda impecable artísticamente, el «mama mía» y todo lo demás se volvió tan famoso, que fue imposible dejarla afuera del espectáculo. Al poco tiempo, Queen la interpretó como lo sigue haciendo hasta hoy en día en vivo. La canción entera, de principio hasta el final, pero en la sección operística los músicos se retiran del escenario para dar lugar a la grabación original que hoy está cumpliendo medio siglo. En los shows de la actualidad, la aparición de Freddie en las poderosas pantallas, terminan de complementar toda la mística de un momento mágico.

Se podría escribir mucho más sobre esta gema del rock que sigue sin perder vigencia, pero es más interesante escucharla y disfrutarla, como seguramente se siga haciendo cincuenta años después.