México iba a tener su CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora) de la mano del actor Eduardo Verástegui como referencia local. Sin embargo, como suele decirse en la política argentina, «pasaron cosas». Desde lo formal, lo único que hay es un comunicado donde no se esgrimen argumentos concretos. La organización confirmó desde sus redes sociales que el evento ha sido «pospuesto» y el texto fue replicado por el mismo Verástegui, que notificó a las personas que habían adquirido su entrada, que pronto serán contactados para el reembolso.

Ya en otro comentario, sin el comunicado oficial de CPAC de por medio, el actor y productor mexicano fue más extenso y señaló lo que en su opinión estuvo detrás de la cancelación del esperado evento. «Como saben, el sábado pasado critiqué duramente al presidente Milei. Era de esperarse que los mileístas se ofendieran por cuestionar a su mesías, y eso desató una serie de discusiones y trifulcas en redes. Lo que comenzó como una diferencia de opinión se transformó en una verdadera batalla campal, de naturaleza ideológica y espiritual tan evidente que negarlo sería mentir», escribió Verástegui en su cuenta de X.

Aunque el productor mexicano hace referencia a un momento concreto y particular, lo cierto es que para comprender todo el contexto detrás de la «batalla campal» hay que remontarse algún tiempo atrás.

Les informamos que CPAC México 2025 ha sido cancelado. Agradecemos profundamente su comprensión, su apoyo constante y, sobre todo, su compromiso con la causa de la libertad, la vida y la familia. A todas las personas que ya adquirieron sus boletos, nuestro equipo se pondrá en… pic.twitter.com/QEDTpV0tTC — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 30, 2025

Apenas asumió el presidente argentino, Verástegui mostró un respaldo incondicional, como hicieron todos los referentes vinculados a la CPAC alrededor del mundo. Varias fotos juntos, visita a la asunción y la celebración de una persona que festejaba al nuevo mandatario argentino por haber sacado a los «perversos socialistas».

Se profetizó en México en noviembre de 2022 y se cumplió: Javier Milei es Presidente de Argentina. Y lo es, aunque le duela al comunista presidente de México, que anda haciendo berrinches porque @JMilei sacó a sus perversos amigos socialistas y los mandó ya saben a dónde. Ahora,… pic.twitter.com/kAIzkABgHO — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 8, 2023

Como los argentinos y los partidarios del gobierno de Milei saben alrededor del mundo, la vicepresidente Victoria Villarruel decidió apartarse de la propuesta política que llevó a la dupla al gobierno y empezar a cosechar su perfil propio. Muchas veces con manifestaciones antagónicas con los principios de La Libertad Avanza, como el homenaje que le hizo en el senado a María Estela Martínez de Perón.

Cuando el quiebre se hizo visible, Villarruel pasó a mostrarse hostil con el oficialismo, con el mandatario y hasta comenzó a compartir proclamas políticas de la oposición, que se daban de bruces con el plan económico propuesto al electorado que la llevó a la vicepresidencia.

Días después de la dura derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, y cuando muchos daban al gobierno de Milei como terminado, Verástegui blanqueó su respaldo a Victoria Villarruel y, como era de esperar, la platea libertaria argentina y de América Latina explotó contra el actor y productor mexicano.

¡Viva Argentina con “V” de Victoria! — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 11, 2025

Más allá de los cuestionamientos, uno podría decir que Verástegui tiene derecho a expresar sus simpatías políticas entre el presidente y su vice, siempre y cuando sea en el marco de la honestidad intelectual. Sin embargo, lo que hizo antes de las elecciones parlamentarias nacionales de medio término en Argentina parece haber sido demasiado.

Sin que Villarruel cuente con un espacio político propio, el actor mexicano tildó a Milei de «traidor», antes de una elección donde todo se debatía entre el oficialismo o el populismo de izquierda. Es decir, con su crítica (que se notaba a leguas que era sugerida por alguien del ámbito doméstico argentino), Verástegui salió a hacerle el juego al kirchnerismo. Esto no es una interpretación política subjetiva o discutible. Varias provincias elegían senadores y la competencia era exclusivamente entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Los candidatos a diputados de opciones «republicanas» ajenas a la polarización, no contaban ni contaron con los votos necesarios siquiera como para conseguir una banca.

Es decir, cada voto que perdía Milei, ya sea por ausentismo, voto en blanco, abstención o por el respaldo a otra fuerza, era un beneficio para el kirchnerismo y punto.

El mismo domingo antes de las elecciones, Verástegui calificó a La Libertad Avanza como «una derecha tutti fruti», con «libertinos promiscuos» y «libertarios chiflados». «Hoy pierde el traidor de Milei», dijo con poco talento adivinador, horas antes que se abran las urnas.

No hace falta decir que, con su accionar, Verástegui no hizo otra cosa que intentar boicotear a un gobierno que, si le iba muy mal en las elecciones, podía ser removido mediante juicio político, por su poca fortaleza legislativa. ¿Quién hubiera quedado al frente del país ante ese escenario? La vicepresidente a la que él le había brindado su respaldo semanas atrás.

Fuera máscaras. Que quede claro: esto no tiene nada que ver con el pueblo de Argentina, un país hermano que amo, admiro y respeto.

Rezo por Argentina y por toda Hispanoamérica todos los días.

Pero, como se dice, en la viña del Señor hay de todo. Yo solo estoy dando libremente… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 26, 2025

Uno de los que salieron a cuestionar duramente al actor mexicano fue el biógrafo de Milei Nicolás Márquez, que recordó la actitud de Verástegui apenas el presidente argentino había asumido y explicó de forma muy clara el momento que el productor eligió para soltarle la mano al mandatario, algo que no terminó perjudicándolo demasiado. Todo lo contrario. Quien salió muy mal parado fue el mismo Verástegui que ya se debe haber arrepentido de lo que hizo.