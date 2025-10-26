Históricamente, los presidentes argentinos salían del radicalismo o del peronismo. En su defecto, de alguna coalición con el radicalismo o el peronismo detrás. Pero lo cierto es que, con mayoría o minoría, los mandatarios llegaban con alguna musculatura parlamentaria y con gobernadores e intendentes del mismo partido. La llegada de Javier Milei a la política argentina rompió varios manuales. Por primera vez, un nuevo espacio político, que nunca antes había competido electoralmente, más allá de las dos bancas obtenidas en 2021, llegaba a la Presidencia de la Nación.

El camino reformista que comenzó a transitar el libertario en diciembre de 2023 fue casi en total soledad. Llevaba consigo el pequeño puñado de legisladores de la elección de tercios que lo puso por muy poquito dentro del balotaje y tuvo que gobernar con una abrumadora mayoría en contra. En cuanto a lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, Milei cumplió. Mejoró la seguridad en las áreas de influencia de Nación, se redujo considerablemente la inflación y hasta se terminó con el déficit fiscal en el marco del Gobierno nacional. No es poca cosa, si tenemos en cuenta que la mayoría de los presidentes dejan el gobierno sin haber cumplido casi ninguna promesa de campaña.

Es claro que falta mucho para terminar el programa de reformas que se le propuso a la sociedad. Pero para esto hace falta incrementar considerablemente el número de diputados y senadores. Mientras las anteriores elecciones de medio término se trataban de una pulseada entre dos fuerzas competitivas, por primera vez en la historia argentina la cuestión es radicalmente diferente. Se propone el programa más ambicioso de transformación desde 1853 y lo propone un espacio político que no tiene los legisladores para aprobar las iniciativas. Ni siquiera para sostener los vetos del Poder Ejecutivo. Algo inédito hasta el momento, por donde se mire.

Hoy, hasta las seis de la tarde, los argentinos votarán algo más que la mitad de la Cámara baja y la renovación de un tercio del Senado. Hoy, en el marco del debut de la Boleta Única de Papel (otra promesa de campaña cumplida por el oficialismo, una de las pocas que consiguió algún respaldo legislativo por parte de sectores de la oposición «no kirchnerista»), el electorado decidirá si empodera el proceso de cambio y de reforma, o si vuelve atrás con las recetas peronistas.

El oficialismo propone con sensatez seguir el camino del esfuerzo hasta la superación real y pide el voto para consolidar y facilitar la transición. La oposición vuelve a apelar al oscurantismo, y hasta propone revivir la nefasta ley de alquileres. Ni siquiera pueden cuestionar a Nicolás Maduro, luego del estrepitoso fraude de las últimas elecciones venezolanas, que ya estaban amañadas antes de empezar. Es cierto que la situación no es la mejor en Argentina, pero en 2019 ya experimentamos lo que fue votar con enojo por las soluciones mágicas de los peronistas.

Si el gobierno consigue el respaldo para la supervivencia, no se harán milagros, aunque sí mejoras. Se comenzará a transitar con más espaldas el camino a la elección de 2027, donde sí se puede lograr el cambio total, de la mano de una gestión reelecta, ya con los números para acompañar las reformas en su tercera elección parlamentaria. Los que proponen el milagro, sí garantizarán el retorno al infierno.

La moneda está en el aire y después de las 6:00 de la tarde veremos de qué lado cae. Los ojos del mundo hoy están puestos en Argentina. Esperemos estar a la altura de las circunstancias.