En la víspera de las elecciones argentinas comienza la veda electoral, que tiene lugar luego de los actos de cierre de campaña, usualmente realizados los jueves. Ya no se puede hacer política ni difundir encuestas. Mucho menos salir a pedir el voto para algún partido. Aunque los viernes y sábados son un poco más tranquilos políticamente, antes del gran domingo electoral, en más de una oportunidad se ha colado alguna noticia vinculada al tema, que hace que la veda pase a un segundo plano, abriendo un debate relacionado con estas cuestiones, sin temor a multas y sanciones.

Como sucedió en plena veda de 2017, cuando se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado (que se había ahogado y no estaba «secuestrado y desaparecido» como decía el kirchnerismo), los argentinos transitarán las horas preelectorales con una noticia en los medios que deja mal parado al peronismo. Como si fuera poco, se trata en el marco de un serio delito vinculado a la violencia de género, bandera que supuestamente enarbola el progresismo, pero que tiene sus filas repletas de violentos que gozan de la impunidad que les brinda pertenecer al lado de la corrección política.

Esto tiene que ver con Lourdes, una integrante del grupo Bandana, que se encontraba desaparecida. Sin embargo, otra de las chicas que formaron parte de la versión argentina de las Spice Girls, Lissa, tenía una idea sobre su eventual paradero, como también del responsable de su ausencia: la pareja de Lourdes, Leandro García Gómez, quien era militante, exfuncionario kirchnerista y fundador de una organización llamada «La Néstor Kirchner».

[AHORA] «Se me caen las lágrimas, pero estoy acostumbrada a pelear»: «Lissa Vera», integrante de Bandana, confesó que le tiene «miedo» al «loco» de Leandro García Gómez, y reconoció que «Lowrdez» va a estar «enojada», pero la «alegra» que haya salido «viva». 📹 @todonoticias https://t.co/iwAa94SEQC pic.twitter.com/79IuV1gUnh — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 24, 2025

Así que el ex de Lourdes, Leandro García Gómez la tenía secuestrada, drogada y la molía a palos? Así que ese mismo tipo fue

designado por Cristina Kirchner y Sergio Massa como Coordinador administrativo del Ministerio de la producción? Así que a dos días de la elección no… pic.twitter.com/yJJDFQL30I — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) October 24, 2025

Finalmente, se descubrió que la cantante se encontraba encerrada por su pareja y las primeras versiones indicarían que García Gómez la habría obligado a padecer una situación de violencia física desde hace tiempo, incluso llegando a drogarla y sometiéndola a su lado. La amiga encargada de realizar la denuncia dijo que, si no se actuaba rápido, a Lourdes la iban a sacar muerta de allí.

Lo curioso es que cuando las cámaras fueron a buscar al que todo parece indicar que sería el victimario (que ya se encuentra detenido), Leandro García Gómez no respondió sobre el paradero o situación actual de su pareja. Pidió por el retorno de Cristina Fernández de Kirchner al poder, cuestionó duramente a Javier Milei y quiso ser entrevistado por el canal kirchnerista C5N.

Como era de esperar, el tema invadió la agenda «vedada» y la política se metió de lleno en el debate de los medios de comunicación. El peronismo una vez más debe enfrentar las últimas instancias preelectorales con un tema que no lo deja para nada bien parado. Es que, aunque la mayoría de las personas ya tienen decidido el voto, estos temas impactan de lleno en el segmento de los indecisos.