Por estas horas hay renuncia presentada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en Argentina, ya que Gerardo Werthein oficializó su dimisión ante el presidente Javier Milei, algo que se venía comentando desde hace varios días en los medios de comunicación.

El canciller saliente no llegó del riñón libertario precisamente. Incluso había hecho declaraciones políticas en sentidos opuestos a esta filosofía, como otros funcionarios que sí lograron el «indulto» de la platea libertaria. Algo que con el sustituto de Diana Mondino nunca terminó de suceder.

Durante su gestión trascendieron algunos cortocircuitos y pequeños incendios que se fueron apagando, en el marco de una cartera muy complicada, con muchos «funcionarios de carrera» que no comulgan justamente con los principios geopolíticos de La Libertad Avanza. Sin embargo, el mileismo de paladar negro, más allá de sus declaraciones previas, siempre lo interpretó como un ministro de perfil más «demócrata» que «republicano», en comparación con el mapa político estadounidense. Varios en off lo identificaban como un «socialdemócrata».

Pero la ortodoxia libertaria en las redes sociales nunca tuvo en la mira al canciller como primer objetivo, espacio reservado casi con exclusividad al armador de la provincia de Buenos Aires y candidato a diputado, Sebastián Pareja, y a su mano derecha en el distrito de Moreno, Ramón Vera.

Sin embargo, la cuestión escaló de cero a cien luego de la última visita del presidente a Washington, tras la declaración de Donald Trump, donde no quedó del todo claro si el mandatario estadounidense consideraba que en octubre en Argentina tendrían lugar las elecciones de medio término o las presidenciales por la reelección de Milei.

«Los gordos» del programa La Misa del stream ‘Carajo’, con Daniel Parisini a la cabeza, venían advirtiendo que Trump parecía estar manifestándose en los últimos meses como si Argentina estuviera por encarar una elección presidencial y alertaron sobre la situación públicamente al canciller Werthein al respecto.

Luego de lo que dijo el mandatario del país norteamericano y la catarata de suspicacias que despertaron sus declaraciones, el Gordo Dan y sus compañeros arremetieron directamente contra el canciller y sus colaboradores por lo sucedido, advirtiendo que ellos lo habían alertado.

«Vean más la misa», resaltó el tuitero libertario más influyente desde sus redes sociales.

Ahí acaba de salir a aclarar lo de las Midterms Donald porque es un TIPAZO. Grave error de la cancillería argentina por haber permitido esta situación cuando Donald YA HABÍA DEJADO ENTREVER EN PÚBLICO hace varios días que pensaba eran las presidenciales. 🚨VEAN MÁS LA MISA🚨 pic.twitter.com/bW7wQQ3Ssv — DAN (@GordoDan_) October 14, 2025

Como sucedió con otros casos en el pasado, tras el señalamiento de Dan llegó el pedido de renuncia. Claro que hacer una asociación lineal es más que arbitrario. Como dijimos en una debatida columna aquí en PanAm Post, el tuitero estrella de «Las fuerzas del cielo» no cuenta con el poder de policía político, pero sí es un popular influencer que logra hacer sinapsis con el sentir de la platea libertaria. Cuando alguien se pone en medio de sus cejas, seguramente sea por algo que también hará enojar a los fieles jóvenes mileistas.

Habrá que ver en las próximas horas, cuando se confirme el sucesor o sucesora de Gerardo Werthein, si trascienden los detalles detrás de la renuncia. En los últimos días varios periodistas aseguraron que el ministro saliente no estaba dispuesto a compartir gabinete con Santiago Caputo, que desembarcaría formalmente en el gobierno, dejando su cargo de asesor presidencial. Por lo pronto se habla de varios cambios, algunos forzados por las salidas de funcionarios que ya serán legisladores electos como el vocero Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el encargado de Defensa, Luis Petri. Por ahora, no hay nombres confirmados para el nuevo plantel que enfrentará el desafío de los dos últimos años del primer gobierno libertario, que también comenzará a buscar el camino a la reelección de Milei.