Sergio Massa lanzó un video que se viralizó en las redes sociales donde llama a su electorado a votar por el frente Fuerza Patria, en el marco de las elecciones con el debut de la boleta única de papel. Es decir, en lugar de poner en el sobre la boleta peronista, los votantes deben encontrar el casillero correspondiente a la opción kirchnerista y marcarla con una cruz, antes de doblar la papeleta para ponerla en la urna.

Lo curioso del video de Massa es que no usó los segundos de difusión para hablar de sus propuestas. Ni siquiera los utilizó para cuestionar al gobierno de Javier Milei, al que el kirchnerismo se opone en todos los aspectos. No. Se dedicó a decirle al electorado kirchnerista cómo encontrar el espacio para marcar en la boleta única de papel.

Como si la gente no supiera leer, el exministro de Economía de Alberto Fernández les dijo a sus seguidores que podían ubicarla “en el medio de la boleta”. Pero lo más indignante fue cuando agregó que podrían dar con el casillero en el séptimo lugar, como si los votantes no lo pudieran encontrar solos. “Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete”, contó ante la cámara, acompañando con su dedo, para que los votantes kirchneristas sepan cómo encontrar el cuadro adecuado, como si los electores de su espacio no pudieran leer el nombre de los candidatos o del frente político que buscan.

¿Son estúpidos o analfabetos los votantes kirchneristas para el excandidato a presidente que fue derrotado por Javier Milei en las elecciones de 2023? La imagen resulta bastante chocante, ya que así no les habla ni un maestro de primaria a sus alumnos, que todavía no cuentan con la edad necesaria para ir a votar.

Cabe recordar que el proyecto de boleta única de papel (que reemplazó al sistema nefasto de listas sábanas individuales, que permite toda clase de fraudes electorales) contó con el inexplicable rechazo del kirchnerismo en el Congreso. Es sabido que, además del robo de boletas, el populismo históricamente amenazaba a las personas más humildes, que dependen de asignaciones gubernamentales, para que pusieran en el sobre las boletas que los mismos punteros peronistas les daban. Al tener que elegir dentro del cuarto oscuro, todas estas maniobras perderán poder de manipulación. Lamentablemente, Axel Kicillof no acompañó la medida del ámbito nacional, por lo que la provincia de Buenos Aires sigue utilizando –al menos por ahora– el mecanismo anterior.

En el sistema de boleta única de papel, el orden establecido para la asignación de los espacios políticos se realiza por sorteo antes de la impresión de las boletas. En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza salió sorteada en el primer casillero, donde está la foto de José Luis Espert y Karen Reichardt, aunque el economista renunció a la candidatura y la cabeza de lista es el diputado del PRO Diego Santilli.