Más de uno se habrá preguntado por qué muchas camisetas alternativas de River Plate llevan el bordó como color principal, ya que poco tiene que ver con el blanco y el rojo de los colores del club. La explicación lleva a una triste historia en Italia que data de 1949. Ahora, casi a ochenta años de aquel suceso, el Torino presentó una casaca donde la banda del club argentino atravesará el pecho de los jugadores del club italiano.

En los primeros años de la década del 40, el Torino era un conjunto imparable, lo mismo que el millonario en Argentina que, justamente, fue apodado “la máquina” por su funcionamiento implacable y mortífero dentro de la cancha. El final de la Segunda Guerra Mundial suspendió la liga italiana entre 1943 y 1945. Al retomar la competencia, el equipo siguió con su senda victoriosa. Tras imponerse de forma cómoda en los torneos 46/47 y 47/48 el Benfica invitó al plantel italiano a celebrar un amistoso en Portugal.

Sin embargo, luego del encuentro, que fue todo un suceso para la época, el avión que trasladaba al plantel del Torino a Turín se estrelló contra la Basílica de Superga cuando se disponía a aterrizar. El mal clima de la jornada y la poca visibilidad fueron las causas detrás del fatídico accidente que se cobró la vida de 31 personas, donde 18 eran del plantel profesional del Torino.

Argentina, de fuertes raíces italianas, sintió de lleno el impacto del accidente. Vale recordar que, por aquellos años, en el país estaba toda la primera y segunda camada de inmigrantes provenientes de Europa. El presidente de River Plate, Antonio Vespucio Liberti, nombre que sobrevivió en el tiempo, ya que así fue bautizado el estadio Monumental de Núñez, decidió colaborar y llevó a “la máquina” a Italia a disputar un partido en homenaje de los deportistas que perecieron en el accidente. Los fondos del evento fueron para los familiares afectados por el trágico suceso.

En aquel equipo del millonario se lucían, nada más y nada menos, que Alfredo Di Stéfano, Amadeo Carrizo y Ángel Labruna, entre otros. Ese River del 49 protagonizó un inolvidable 2 a 2 contra un combinado de los mejores jugadores de la Serie A italiana. La ovación para los argentinos de parte del público europeo fue ensordecedora. Desde entonces, el equipo argentino y el italiano mantienen una amistad deportiva que sobrevive a las décadas.

Como era de esperar, la casaca del Torino con la banda ya es furor en Italia y en Argentina. En la parte trasera, por encima del número y debajo del cuello, la camiseta tiene un pequeño logo que sintetiza los de los dos clubes: el marco con la banda roja, con un toro en el medio. Lo acompaña la leyenda “Eterna Amistad”.

De esta manera, el marketing y el capitalismo vuelven a dar una lección no menor: que se puede apelar a buenos sentimientos y a los mejores valores de los seres humanos para garantizar un éxito comercial en el nuevo y el viejo mundo.