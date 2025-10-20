«Remando en dulce de leche». Así calificó Diego Santilli, nueva cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, a la complicada campaña que lleva adelante el oficialismo para poder ganar en territorio peronista. «Yo no sé jugar a medias. O jugás o no jugás. Yo me tracé un objetivo que es ayudar al presidente para acortar distancia en la provincia y obtener un triunfo en lo nacional», resaltó el candidato esta noche en La Misa del Gordo Dan.

Además de dar batalla en un complicado escenario, Santilli y el oficialismo tienen que explicarle al electorado que los que deseen votar por él y por La Libertad Avanza, deben marcar con una cruz el casillero de José Luis Espert, que declinó su candidatura. Dentro de todo, el espacio libertario pudo reenfocar esta cuestión con humor y plantearon con éxito el slogan de marcar «al pelado» para votar por «el colorado».

Con respecto a los 14 puntos que deben descontar de la última elección, el candidato advirtió que en las calles siente «un clima distinto». «Yo no sé cómo va a salir la elección, pero salgo a la calle y hay buena onda», resaltó el candidato del oficialismo. Aunque la situación es complicada, advirtió que el resultado está abierto.

«Tenemos la oportunidad que la gente elija creer. Que elija cruzar el río. Que no quiera volver atrás», resaltó.

Con respecto a la particularidad de esta elección, Diego Santilli comentó que cuando visita las zonas más humildes de la provincia de Buenos Aires lo reciben de buena manera y le dicen cosas como: «¡Voy a marcar al pelado!» o «¿Te vas a rapar?».

En cuanto a las reformas que debatirá el próximo Congreso, Santilli hizo referencia al tema laboral, que suele señalar el presidente Javier Milei. Para el candidato a diputado del oficialismo, es fundamental que los millones de trabajadores que se desempeñan en el sector informal pasen al formal. No solamente por los beneficios para ellos y para sus familias, sino para incrementar los recursos del sistema de jubilación, para poder otorgar aumentos a la brevedad a los que ya están retirados.

«Si tenés cinco millones más de trabajadores activos, podés duplicar las jubilaciones», advirtió Diego Santilli.

Ante la pregunta del conductor sobre su acompañamiento a todos los proyectos del Poder Ejecutivo, el hombre del PRO que encabeza la boleta libertaria dijo que tomó «un compromiso» cuando decidió apoyar a Milei antes del balotaje, en la reunión con Patricia Bullrich y Mauricio Macri. En su opinión, lo más importante era el proceso de cambio y el electorado puso al presidente a liderarlo y él considera que debe acompañarlo.