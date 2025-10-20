Seguramente, si le preguntaban a Sergio “Tronco” Figliuolo hace algunos años si se imaginaba en la Cámara de Diputados de la nación, la respuesta hubiera sido «de ninguna manera». Es más, el conductor y productor desde su programa en Neura (y antes también) era muy duro con la clase política en términos generales. Igual como pasó con un economista quien terminó siendo presidente.

La platea libertaria encontró en su Sanduber News uno de los espacios predilectos, donde la voz en el micrófono era la de un tipo normal, harto de los desastres tanto políticos como económicos recurrentes, que ponen palos en la rueda a los emprendedores como él. Así, programa tras programa, «Tronco» se convirtió en la voz de muchos de los jóvenes entusiastas y seguidores del proyecto político de Javier Milei. Por eso, aunque hace un tiempo podía haber sonado imposible, ahora resulta natural verlo como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Inicialmente se encontraba en el puesto 11, pero con la salida de José Luis Espert terminó en el puesto 9. Es decir, uno «entrable». Por lo tanto, el 10 de diciembre debería estar jurando como diputado nacional en el Congreso. Algo que entusiasma a todos los partidarios de La Libertad Avanza.

Antes de haber sido convocado a formar parte de la lista, «Tronco» dejó muy en claro lo que deben hacer los diputados del oficialismo, cuando ocupen sus bancas. En un segmento que todavía despierta carcajadas, el conductor se pegó tres termos en la cabeza e ilustró como deberían comportarse los próximos legisladores. Sin imaginárselo, él terminará siendo de esa camada.

[AHORA] «En octubre, esto quiero»: «Tronco» se llenó la cabeza de termos para demostrar cómo quiere que actúen los diputados oficialistas. 📹 @neuramedia https://t.co/aSQz4hCsbi pic.twitter.com/ebWgxmE0JN — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 10, 2025

El votante de Milei (sobre todo en los sectores más jóvenes) está contento por la presencia de «Tronco» en la lista. Incluso fue el más aplaudido entre todos los candidatos el día de la presentación en Junín junto a Milei. Es la primera vez en toda la historia de la política argentina que el noveno candidato de una lista es el personaje que más expectativa genera en el electorado.

Ahora, antes de asumir como diputado, el candidato despedirá a Sanduber News con una obra de teatro que no se va a privar de nada. Será el 1 de noviembre en el Teatro Broadway (Corrientes 1155) y contará con 30 artistas en escena. Aunque no replicará el formato del programa, sus compañeros de panel estarán en el escenario y serán parte fundamental de la presentación. Habrá música en vivo, premios y varias sorpresas.

Sin embargo, todas estas facetas del conductor —que enloquecen a sus seguidores— no despiertan entusiasmo en la clase política, sino todo lo contrario. María Eugenia Talerico, contrincante de Figliuolo en la boleta, cuestionó duramente a los candidatos de La Libertad Avanza que no vienen de la política. En Sanduber News le contestaron y el público (como el electorado en términos generales) ya tuvo un adelanto de lo que se viene: una política tradicional incómoda con los outsiders que llegarán al Congreso nacional.