El inédito balotaje en la historia de Bolivia terminó siendo para Rodrigo Paz, que se impuso cómodamente sobre el exmandatario Jorge ‘Tuto’ Quiroga, tal cual adelantaron las encuestas. El candidato de la centroizquierda ganó con 54,3 %, según confirmó el Órgano Electoral de Bolivia en un anuncio lamentable, que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Luego de una primera presentación del Tribunal Supremo Electoral, que agradeció la participación de la ciudadanía y que confirmó que la jornada se realizó sin mayores sobresaltos, comenzaron los papelones delante de toda la prensa nacional. Mientras el país y buena parte del mundo esperaba ver los resultados en una pantalla, los directores del órgano electoral hacían tiempo, nerviosos, sin encontrar las palabras adecuadas para transitar los minutos que hacían falta para solucionar algunos problemas técnicos.

Cuando la cámara que realizaba la transmisión oficial se posó sobre la pantalla, lo que se pudo ver inicialmente fue la página de YouTube, con videoclips de música de artistas populares. Luego se filtró por los micrófonos que no había conexión a internet.

La problemática de la conexión de la computadora del centro electoral fue resuelta con el teléfono celular de uno de los directores del órgano, que trató de improvisar para terminar con el misterio y con la presión de los ojos del país sobre su atril. Como si algo le faltara al momento, leyó unos resultados preliminares que le daban la victoria a Quiroga. «Eso está mal», se volvió a filtrar por los micrófonos.

#EleccionesBolivia 🇧🇴🗳️ | La presentación de los resultados de la elección presidencial en Bolivia por parte del organismos electoral fue un espectáculo bochornoso, lleno de improvisación, fallas técnicas y errores humanos. Los bolivianos se enteraron este domingo de que Rodrigo… pic.twitter.com/N6xA1WlFQ6 — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) October 20, 2025



Nervioso pero aliviado, el portavoz del organismo electoral pudo encontrar los resultados y terminó con el misterio: Paz se impuso con 54,3 %, con un padrón escrutado de casi 98 %.

Ahora se espera que los protagonistas tomen la palabra para las celebraciones y el reconocimiento de la derrota, luego de una jornada histórica. Bolivia cierra su capítulo del MAS y sus facciones en el poder, pero por ahora, al menos por lo que se vio esta noche, la seriedad está pendiente.