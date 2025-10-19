La doble vara que maneja el kirchnerismo y sus partidarios en todos los asuntos y aspectos es total. Lo mismo que la mayoría de los periodistas argentinos y analistas, que se indignan de manera tendenciosa según que espacio político está bajo sospecha. Todo el mundo se escandalizó cuando apareció un dato que corroboraba que José Luis Espert (por entonces candidato a diputado) había recibido un aporte de 200 mil dólares hace cinco años en su cuenta personal. Aunque el economista dijo que fue en retribución por un trabajo, los vínculos de la persona detrás de la transferencia con sectores sospechados de relaciones con el narcotráfico hicieron que el candidato a diputado renuncie a su postulación. Es que el votante no peronista también tiene el paladar negro y no está dispuesto a convalidad nada que sea medianamente dudoso.

Ahora, del lado del kirchnerismo, las situaciones pueden ser mucho más graves y no pasa absolutamente nada.

No es ningún secreto que la dictadura venezolana tiene como una de sus principales fuentes de financiamiento al narcotráfico y tampoco que, con esos recursos, como los que extraían del sector petrolero, se dedicaban a financiar campañas políticas a los amigos. En Argentina, las famosas valijas de Antonini Wilson fueron solamente uno de los episodios detrás de esta impúdica relación, que ahora nuevamente vuelve a estar en el centro del debate.

Hugo Armando «el pollo» Carvajal, exjefe de Inteligencia del chavismo, actualmente detenido en Estados Unidos, donde presta colaboración como arrepentido, reconoció lo que ya sabía todo el mundo: «El gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años», señaló explícitamente en un documento remitido a la justicia estadounidense.

Lo curioso es que durante varios de los años que Carvajal hace referencia, el actual cabeza de lista del kirchnerismo (que iba a competir con Espert antes que decline su candidatura) era el canciller argentino. Jorge Taiana fue pieza fundamental para la relación entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro con Néstor y Cristina Kirchner.

Claro que el kirchnerismo indignado con Espert ahora mira para otro lado, aunque las acusaciones sean extremadamente más serias de lo que era la situación del excandidato libertario. Desde las redes sociales pidieron también la renuncia de Taiana. Lo cierto es que el candidato sigue sin dar explicaciones y hasta les esquiva a los debates televisivos.

Si bien esta situación es lamentable, lo cierto es que es una triste realidad de la política argentina. La misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el kirchnerismo, los partidarios simplemente votan a la persona que postula CFK. Situación que no ocurre en el votante republicano, liberal o de centro derecha, que tiene una vara mucho más alta para con sus candidatos.

Impúdico reconocimiento

El dirigente piquetero kirchnerista Luis D´Elía reconoció en una entrevista que, en una famosa manifestación multitudinaria de 2005, él mismo manejó los fondos ilegales que recibió por parte del chavismo. Cuando el periodista le preguntó por el «secreto a voces» de la política argentina, sobre el supuesto millón de dólares que habría recibido para organizar la convocatoria en contra del ALCA (cuando se encontraba el presidente norteamericano George Bush (h) en el país), el mismo referente K reconoció todo delante de las cámaras. Era «para pagar los micros de todo el país», respondió con total impunidad.