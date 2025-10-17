La ausencia de Diego Santilli en la foto del casillero de La Libertad Avanza en la boleta única de papel de la provincia de Buenos Aires seguramente traiga algún inconveniente el día de las elecciones, debido a los acontecimientos desencadenados tras la renuncia de José Luis Espert —cuya imagen sí estará en el tarjetón— en medio de una polémica vinculada al financiamiento de sus campañas previas. Esta dimisión ocasionó que el tercero de la lista del oficialismo sea quien encabece la opción del partido violeta.

No sería raro que, debido a este cambio en último momento, alguna persona dude en el cuarto oscuro cómo proceder cuando sea su turno para votar. Por lo tanto, será necesario esperar buena predisposición por parte del presidente de mesa de los fiscales con los votantes confundidos.

El gobierno por estas horas está poniendo toda la carne al asador en materia comunicacional y hasta se anima a jugar con el humor para revertir una situación compleja, la cual requiere astucia. Debe explicarle al electorado que poner la cruz sobre Espert en realidad significa optar por la opción de Diego Santilli. «Para votar al colorado marcá al pelado» es la estrategia de marketing que por ahora estaría dando resultado, ya que la brecha entre el kirchnerismo y el espacio libertario se viene achicando.

Ante esta situación atípica, algunos comunicadores del kirchnerismo apuestan a la desinformación. No es claro si desean hacerse los graciosos para viralizar en redes o si quieren confundir al electorado oficialista —sobre todo a las personas mayores y a los menos informados—, pero lo que están haciendo constituye un delito tipificado en el Código Nacional Electoral. Es decir, están actuando como delincuentes.

Articulo 140 del Código Nacional Electoral: Inducción con engaños: se impondrá una pena de 6 meses a 2 años a quien, con engaños, indujere a otro a sufragar de determinada forma o a abstenerse de hacerlo.

Lo que estás haciendo es un delito, @diegobranca. pic.twitter.com/N6J45flCCM — Majo 🍄 (@majogm) October 17, 2025

Diego Brancatelli señaló desde la pantalla de C5N la necesidad de abordar el tema «con mucha responsabilidad» y pasó a «informar» sobre como deberían votar las personas en el cuarto oscuro, cuando deseen elegir las opciones del kirchnerismo o de La Libertad Avanza. «Si vas a votar a Fuerza Patria, solo hacé la tilde donde está el candidato de Fuerza Patria. Si vas a votar a La Libertad Avanza, tachá a Espert, escribí Santilli grande arriba y ahí entregá la boleta». Su actitud fue repudiada hasta por una compañera del panel, quien le dijo «noooo», tal cual se escuchó por los micrófonos abiertos.

Sin embargo, la verdad es que el conductor kirchnerista está desinformando, porque no se debe hacer nada de lo que mencionó para votar a la opción de LLA. Simplemente se marca el casillero donde está la foto de José Luis Espert y Karen Reichardt, como se hace con el resto de las opciones en la boleta única de papel.

Lo mismo hizo desde su canal de streaming Pepe Rosemblat diciendo que si las personas no ven a Santilli en la boleta, «tienen que salir y decir en voz audible que lo quieren votar». El referente kirchnerista mintió al argumentar que este debe ser el procedimiento para «facilitarles el trabajo a los fiscales», pero en realidad busca que algún fiscal mal intencionado pretenda anular el sufragio, mediante el coloquialmente conocido «voto cantado». Según el Código Electoral, manifestar a viva voz el voto en las inmediaciones del cuarto oscuro podría tener serias consecuencias como multas y hasta 18 meses de prisión.

Esto fue pensado en 1912, cuando era una necesidad salvaguardar el voto secreto de la ciudadanía, pero la normativa técnicamente sigue vigente. Por lo tanto, es necesario estar atentos a ver si algún fiscal decide actuar de oficio ante estas acciones, viralizadas en las redes sociales, o si algún particular decide hacer alguna presentación judicial.