La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, participó del popular programa de streaming La Misa, del Gordo Dan. En el marco de su campaña como candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre, y fiel a su estilo. la funcionaria hizo varias reflexiones desde la honestidad de su pensamiento.

En esta oportunidad, en el segmento que viralizó en las redes sociales y copando el debate político, Bullrich arremetió duramente contra el «feminismo extremo», con la falsa idea de la «mujer empoderada» que luego podía llegar a pisotear a los hombres y a los demás. En su opinión, esta corriente generó un «desequilibrio» que perjudicó a la larga a las mismas feministas que enarbolaron estas banderas.

«La violencia es tan fuerte, que finalmente se termina perjudicando la persona que genera esa lógica», resaltó. Al instante, desde el kirchnerismo y la izquierda comenzaron a arremeter duramente contra la ministra, ya que se había metido con una de las «vacas sagradas» del progresismo actual.

Sin embargo, al kirchnerismo no le alcanzó el mero cuestionamiento de las palabras y del razonamiento de la ministra Bullrich. De una forma rebuscada, que vaya a saber uno si en el fondo creen o no, los máximos exponentes del cristinismo salieron a argumentar que la encargada de la cartera de Seguridad estaba relacionando su crítica al feminismo con los últimos asesinatos contra mujeres en Argentina.

Es decir, que cuando Bullrich dijo que el feminismo extremo termina volviéndose en contra, en cierta manera se estaría diciendo que, por culpa de la causa feminista, están matando «mujeres empoderadas». En el marco de este razonamiento absurdo, personajes como el exministro de Educación Daniel Filmus salieron a pedir la renuncia inmediata de la funcionaria.

Si ya era un delirio tildar de «femicidio», por ejemplo, el triple crimen narco de la provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar en el marco de un ajuste de cuentas por un robo, responsabilizar a la ministra por estas cuestiones es aún más delirante. Pero, lamentablemente, todo puede pasar dentro de una oposición que le imputa a Javier Milei ser el «autor ideológico» de estos crímenes.