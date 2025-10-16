La salida de José Luis Espert de la lista de candidatos de La Libertad Avanza parecía que solamente iba a perjudicar al oficialismo, pero las consecuencias de lo que sucedió ahora complicó hasta al mismo kirchnerismo.

Jorge Taiana, cabeza de lista de Fuerza Patria, mostró cautela cuando el economista fue designado primer candidato por LLA. Sin embargo, cuando todo indicaría que quien iba a encabezar la boleta libertaria era la exmodelo y actriz Karen Reichardt, el veterano peronista «se hizo el guapo». Deseoso por sacarle ventaja a alguien con menos experiencia en la política, el postulante kirchnerista la desafió públicamente a un nutrido debate desde sus redes sociales.

Esta actitud prepotente cosechó críticas hasta dentro del mismo kirchnerismo. Muchos de los jóvenes comunicadores K que habitan los canales de streaming de actualidad le recomendaron a Taiana modificar su actitud e «ir a cuidar la abeja», por temor a que la opinión pública repudie la actitud de un «político profesional» ante una recién llegada a ese mundo. Es que todavía está fresco el recuerdo del debate entre Sergio Massa y Javier Milei, donde supuestamente el peronista hizo lo que debía hacer, pero quien salió bien parado ante el público era el inexperimentado político, que al final quedó como presidente.

KAREN, AUNQUE NO SÉ SI DEBO LLAMARTE KAREN O POR TU VERDADERO NOMBRE: KARINA CELIA VÁZQUEZ, AHORA QUE SE CONFIRMÓ QUE SOS CABEZA DE LISTA te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre. AGENDA DE DEBATES 1.- Un debate sobre salud… — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 8, 2025

Sin embargo, la Justicia Electoral dictaminó que la cabeza de lista de La Libertad Avanza sea Diego Santilli (que estaba tercero, pero subió por el tema del cupo) y no Reichardt que estaba segunda. Esta designación para los eventuales debates evidentemente generó un cambio en el veterano kirchnerista.

Apenas estuvo la posibilidad que el mano a mano sea con Santilli, el hombre del PRO en el frente de LLA sacó pecho e invitó a Taiana a debatir. Sin embargo, el candidato peronista dijo que era necesario esperar por la confirmación oficial de la Justicia Electoral, que finalmente llegó.

Pero, cuando se confirmó que iba a tener que ir contra «el colo», Taiana pegó el faltazo en el estudio de televisión. Como era de esperar, Karen Reichardt aprovechó para recordarle que con ella «se hizo el picante», pero que con Santilli se quedó en «silencio».

Che @JorgeTaiana te quedaste en silencio con el desafío de @diegosantilli ????? me bajaste el precio haciéndote el picante ! @todonoticias — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 16, 2025

Aunque en un primer momento el candidato kirchnerista aseguró que se presentaría en los estudios de A dos voces para debatir, su equipo de campaña informó a última hora que no asistiría, sin brindar ninguna explicación. Santilli, sin rival en la discusión, aprovechó para despacharse y decir que el candidato K no está dispuesto a hablar sobre los temas relevantes para los bonaerenses y los argentinos.

Ahora, a pesar de que el oficialismo tiene un desafío a la hora de explicarle al electorado que debe marcar con una cruz la cara de Espert en la provincia de Buenos Aires para votar a Santilli, lo cierto es que las encuestas vienen indicando que LLA estaría achicando la brecha (que comenzó siendo amplia) con la boleta de Fuerza Patria. Todavía faltan diez días para la relevante elección, pero la ausencia de Taiana terminó siendo un papelón televisado en directo para todo el país, que hoy viraliza en redes sociales.