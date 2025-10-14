La coalición que encabeza el Partido Justicialista, ahora denominada «Fuerza Patria», irá por primera vez a las urnas con Cristina Fernández de Kirchner impedida de participar en el proceso electoral, ya con condena firme por corrupción y con arresto domiciliario. Sin embargo, el histórico peronismo hasta el momento no ha podido escaparle al ciclo kirchnerista y lleva a los candidatos más comunistas que podía llegar a encontrar.

Habrá que esperar hasta que se cuenten las papeletas para ver si la estrategia del antagonismo total –hasta en lo ideológico– le funciona a la principal fuerza de la oposición, o si finalmente pierde votos «por el centro» con el frente de los gobernadores, que está tratando de consolidar la famosa «avenida del medio», que pocas veces aparece dentro de los sobres en las urnas.

En la recta final de la contienda electoral, en Santa Fe aparecieron unos afiches de la candidata kirchnerista Caren Tepp, donde ella llama a expropiar terrenos y a indultar a Cristina Kirchner. Aunque puso el grito en el cielo, el tiro le salió por la culata. Resulta que los afiches de la «campaña sucia» eran más benévolos que su pasado que muchos le han recordado. Además de haber participado en tomas, la postulante al Congreso por el kirchnerismo tuvo que salir al paso a los señalamientos relacionados con sus inicios en la política, cuando se animaba a hablar de ideología.

Aparecieron decenas de publicaciones que ella ha venido borrando, donde se reconoce como marxista, chavista y hasta madurista. También hizo varios homenajes que incluyeron a Fidel Castro y al Che Guevara en frascos de dulce de leche.

La santafecina ahora tendrá que dedicar las últimas dos semanas antes de las elecciones a ejercer una defensa pura y dura del comunismo ideológico, dogmático, pero también de todos los dictadores que se alzaron en el poder en nombre de esas ideas. Habrá que ver qué dicen los electores de la provincia al respecto.

Una vez me preguntaron cuándo decidí empezar a militar… no dude en la respuesta: si bien desde chica descubrí mi pasión por la política, recién cuando leí a Marx y conocí a #Giros encontré la trinchera donde quería dar la pelea para construir una sociedad diferente ✊#Marx200 https://t.co/XJSYxQurJx — Caren Tepp (@carentepp) May 5, 2018

Itai Hagman, que se hizo famoso no por su candidatura sino por el papelón de decir que nació «en el exterior» en lugar de Israel (para no incomodar a su electorado, que tiene un importante componente antisemita), también tuvo que lidiar con sus comentarios de un pasado no muy lejano.

Cuando murió Hugo Chávez, el actual cabeza del peronismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijo que se estaba produciendo «la ausencia más dolorosa en lo que va de este siglo». Marea Popular, su primer espacio político, llevaba una estrella roja como símbolo y por esos días muchos asociaban al sector con financiamiento directo de Venezuela, como ocurrió con Podemos en España. A diferencia del partido de Pablo Iglesias, que se consolidó (aunque después voló por los aires), Marea Popular terminó siendo un apéndice del kirchnerismo, de la mano de otro comunista: Juan Grabois que será candidato en la provincia de Buenos Aires. Este postulante, que cumple con todo el ABC izquierdista en su recetario ideológico, se ampara bajo el rótulo de «humanista», algo que nadie se toma en serio.

La ausencia más dolorosa en lo que va de este Siglo. La presencia más destacada y valiente . Nuestro homenaje Chavez pic.twitter.com/ta3Npa3TNm — Itai Hagman (@ItaiHagman) March 5, 2014

La cabeza de la lista donde aparece Gabois en la provincia está en manos de otra figura histórica de la izquierda peronista: Jorge Taiana. Aunque también trató de ocultar su costado más ideologizado, el candidato no pudo esconder el incómodo tema (para ellos) de la dictadura venezolana. Taiana lamentó que Maduro no haya mostrado las actas, pero evitó calificar al chavismo como una dictadura. Para él, es solamente una democracia «con fallas». En redes sociales, los usuarios le recordaron todas sus fotos con el dictador y los episodios de violencia en los que habría intervenido en la década del setenta. El mismo peronismo lo detuvo en 1975, junto a otros integrantes de organizaciones terroristas como Montoneros. Luego fue liberado en 1982, todavía bajo el gobierno militar. Como varios de su generación, durante las dos décadas del kirchnerismo, Taiana tuvo su apogeo en la política argentina y ahora busca ingresar al Congreso Nacional como diputado.

«Terrorista»:

Porque señalan que el candidato kirchnerista Taiana es un asesino, fue responsable de haber matado a 2 personas durante sus años como montonero. pic.twitter.com/DVVeTcIO85 — Tendencias (@TTendenciaX) October 8, 2025

A grandes rasgos, los electores de las provincias tendrán la oportunidad de reafirmar el proceso de reformas que propone Milei desde el gobierno, de fortalecer el espacio de los gobernadores (que pretenden negociar cada iniciativa legislativa con el Poder Ejecutivo) y las dos variantes de la izquierda: el peronismo actual y los trotskistas, representados por esta lista de candidatos comunistas.