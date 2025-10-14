Javier Milei está en Estados Unidos junto a Donald Trump, quien no escatimó en halagos para el presidente argentino. El mandatario norteamericano aseguró que se trata de un “gran economista” que tiene la “filosofía correcta” para volver a hacer al país grande otra vez, pero también dejó una advertencia: si los votantes le dan la espalda al oficialismo el 27 de octubre, el respaldo estadounidense no continuará, al menos como hasta ahora.

Como el mismo Trump lo aclaró, no se trata de personas, sino de marcos conceptuales compatibles con el desarrollo y políticos que los adoptan o los rechazan. Dejando en evidencia que esto no va por el camino del nacionalismo ni de políticos de un país u otro, el presidente estadounidense puso en el mismo lugar al kirchnerismo, que pretende terminar con el programa de reformas en Argentina, con el candidato demócrata para Nueva York, Zohran Mamdani. De un lado está la filosofía que puede hacer crecer a los países y del otro lado el socialismo empobrecedor. Más allá de las diferencias conceptuales entre Trump y Milei, el acuerdo sobre el marco general procapitalista para el desarrollo, como el cuestionamiento total a las ideas socialistas, es absolutamente compartido.

Como era de esperar, las palabras directas de Trump impactaron de lleno en la campaña. De un lado, los partidarios del oficialismo las usaron como un llamado a la atención para no perder una oportunidad histórica. Desde el kirchnerismo, de forma absolutamente predecible, aprovecharon para insistir con la tesis de la injerencia «colonialista» norteamericana, argumentando que votando al kirchnerismo se consolida la independencia y la soberanía nacional.

El planteo directo recordó a muchos argentinos otro que hizo el último presidente republicano antes de Trump, George W. Bush. En 2003, ante la mirada de Néstor Kirchner, el presidente de ese momento en los Estados Unidos evidenciaba ante las cámaras lo irracional que le parecía que los países de la región decidan cerrarse voluntariamente, evitando un tratado de libre comercio. En aquella oportunidad, tal cual como sucede por estos días, el argumento kirchnerista fue el de la soberanía. Así terminó el país dos décadas después: en el desastre económico total, con más de medio país por debajo de la línea de pobreza.

En el 2003 otro presidente estadounidense vino a la Argentina y nos dió la chance de formar parte de un acuerdo comercial.

Aunque lo que dijo Trump era más que previsible, el mercado no reaccionó de la mejor manera. Luego de sus palabras, las acciones y los bonos locales retrocedieron un 5%, evidenciando cierto nerviosismo por un condicionamiento más que lógico.

Lo que tiene que comprender el electorado (y muchos analistas) de Argentina, que lo que plantea Trump no es más que un acompañamiento hacia el proceso virtuoso o un lógico abandono si se decide el camino de la decadencia. Estados Unidos, ni ninguna potencia exterior, puede desarrollar un país desde afuera. Cuba vivió años cambiando caña de azúcar por petróleo a la Unión Soviética y ni bien cayó el Muro de Berlín tuvieron que habilitar la circulación del dólar para evitar el colapso total.

La elección de medio término, en medio de un ambicioso proyecto de reformas, va mucho más allá de los partidos políticos o sus candidatos. Se trata de la consolidación o del abandono de un modelo económico, que puede sacar al país del desastre o volverlo a sumergir en el corporativismo socialista. Uno puede discutir las palabras elegidas por el mandatario estadounidense, o el momento para su claridad tan directa, pero lo cierto es que hay dos opciones en el horizonte para los argentinos. Como dijo Sarmiento, se trata de «civilización o barbarie». No hace falta ponerse demasiado filosófico ni analítico, cuando de un lado están los que no cuestionan a Hamás ni a la narcodictadura chavista. Del otro, con sus aciertos y errores, hay un proyecto político que pretende que Argentina vuelva a la senda de su Constitución, cuando su aplicación convirtió al país en uno de los más ricos del mundo.

De la misma manera que en 2003 no se trataba de Bush o Kirchner, ahora tampoco se trata de personas, candidatos o partidos. Como dijo Trump, se trata de la elección de una «filosofía». De escoger entre las ideas que llevan al desarrollo o al desastre. Eligen -otra vez- los argentinos. Esperemos que esta vez lo hagan bien.