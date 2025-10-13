La Cámara Nacional Electoral emitió el fallo esperado por la política y señaló que ya no hay tiempo para hacer lugar al pedido de reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires, como había solicitado La Libertad Avanza. Por lo tanto, el oficialismo deberá atravesar por una complicada elección y deberá explicarle al electorado que para votar la lista encabezada en realidad por Diego Santilli, debe marcar la cruz en el casillero de una persona que no compite, es decir, el economista José Luis Espert.

Para comprender todo lo sucedido antes de este desenlace, es necesario remontarse a la modificación de las listas tradicionales por la Boleta Única de Papel. Esta reforma, que era una lógica demanda de buena parte del electorado, pudo ser impulsada por el gobierno actual, que consiguió los votos en el Congreso para actualizar el sistema de votación, al menos para las elecciones nacionales. Se dejó de imprimir para cada uno de los partidos (por ser un sistema caro, ineficiente y que permitía el fraude mediante los robos en el cuarto oscuro) y se pasó a una lista general, donde los votantes marcan con una cruz su opción deseada. Es decir, en la misma papeleta están todos los partidos y el votante elige su opción.

Antes, el Estado le daba los recursos para imprimir las boletas a cada facción política, en este proceso muchos ganaban millones en los negociados con las imprentas. Ahora, la autoridad electoral se encarga de imprimir un solo padrón general con todas las opciones a ser votadas. La mejora es indiscutible. Sin embargo, por las paradojas de la vida y la política, el espacio que fomentó la reforma se verá perjudicado en las próximas elecciones.

Es que mientras La Libertad Avanza decidía si Espert daba un paso al costado, las máquinas ya estaban funcionando. Cuando finalmente se le aceptó la renuncia al diputado, las boletas ya estaban impresas, con el espacio del oficialismo teniendo la foto y el nombre del economista. Aunque hubo una presentación para la reimpresión, hoy la Justicia Electoral Nacional respondió que los plazos están vencidos y los bonaerenses deberán ir a votar en el material ya impreso.

Luego de otro debate en la justicia, el cual finalmente terminó con la decisión de que Diego Santilli encabece la lista de candidatos, lo que quedó en el material impreso dista un poco de la lista oficial. Aunque probablemente se pueda poner un aclaratorio dentro del cuarto oscuro, los electores verán en el casillero del oficialismo la foto y el nombre de José Luis Espert, acompañado de la segunda candidata Karen Reichardt. En el tercer puesto, con letra más pequeña y sin foto, aparece el nombre de Santilli. Sin embargo, los votos que reciba LLA irán a una boleta oficializada sin la candidatura de Espert, con Santilli como primer candidato, manteniendo a la exmodelo en el segundo lugar.

Por lo tanto, el oficialismo tiene una doble y complicada tarea, en el marco de uno de los distritos más importantes de la elección legislativa nacional: por un lado, pelear el voto en el kirchnerismo y por otro, también explicarle a la gente las cuestiones «técnicas» del voto. Es decir, que la mayor cantidad de votantes del espacio libertario sepan que deben hacer la marca en la foto de Espert, quien no compite en la contienda electoral.

Aunque seguramente una buena parte del oficialismo irá a votar sabiendo la particularidad de la boleta y la elección, seguramente, esta desafortunada situación será la causa de debates estériles el domingo 26 de octubre. No sería raro imaginar a algún votante volviendo del cuarto oscuro diciendo que hay un «error» en la lista violeta, lo que podría ser utilizado de excusa por algún fiscal kirchnerista pidiendo la anulación del voto, por hacerlo público. Si se dan estas circunstancias, lo lógico sería que la autoridad de cada mesa obre con justicia, sin darle lugar a las acciones malintencionadas, comprendiendo la situación particular.

Seguramente, Santilli encuentre la oportunidad para darle luz al respecto en el marco de sus apariciones públicas y los comunicadores del oficialismo también informarán al detalle la situación. Pronto se verá el impacto de todo esto y las aptitudes comunicacionales del oficialismo para transmitir con éxito lo que supone todo este desafío.