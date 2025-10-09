Durante los años del fallido gobierno del Frente de Todos (2019-2023), los funcionarios argentinos eran escurridizos a la hora de referirse a la dictadura chavista en Venezuela. Sin embargo, era clara la simpatía en términos generales con un régimen que terminó completamente desenmascarado con el burdo fraude electoral del año pasado, cuando Edmundo González Urrutia venció claramente a Nicolás Maduro en las urnas.

Desde que Javier Milei es presidente, el gobierno argentino fue claro al respecto. Se desconoció a la tiranía que aún permanece en Miraflores y se reconoció el triunfo de la oposición. Pero la contienda electoral legislativa volvió a poner luz sobre las declaraciones de los referentes del kirchnerismo, que siguen siendo cómplices de la dictadura.

El que no pudo esquivar el bulto fue el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana. Los periodistas Ernesto Tenembaum y María O’Donnell (que no son grandes entusiastas del gobierno actual ni mucho menos) le preguntaron su «posición sobre el gobierno de Maduro» y el dirigente kirchnerista comenzó el típico balbuceo de este espacio político, que siempre encuentra las palabras para no condenar a la narcodictadura.

La postura de Taiana al respecto fue «la misma de Cristina Kirchner, que dijo que hay que mostrar las actas electorales», como si todavía se estuviera discutiendo el resultado de los últimos comicios de julio de 2024. Lógicamente, la periodista señaló que Maduro «no las mostró». El candidato del peronismo, no tuvo otra cosa que reconocer y asentir: «No, no las mostró».

O’Donnell repreguntó al respecto y le consultó a su entrevistado si se trataba de un régimen ilegítimo, ya que permaneció en el gobierno sin mostrar las actas. Taiana evitó el «sí» y se preguntó junto a los periodistas «¿cuántos regímenes ilegítimos hay?», haciendo referencia a la región, al continente y a Europa. Sin dar definiciones claras, el candidato kirchnerista dijo que él «duda» de varios.

Como era de esperar, para salir del tema, hizo referencia a la «amenaza» de injerencia de los Estados Unidos. Sobre la dictadura de Maduro, Taiana se limitó a decir que tiene «cierto carácter autoritario». Con relación a la «democracia» inexistente en Venezuela, el candidato kirchnerista dijo que es un sistema que tiene «fallas».

Con respecto a Milei, presidente democrático del país, Taiana fue mucho más duro que con el dictador venezolano: “En la Argentina, tenemos una deriva autoritaria fenomenal y no veo que se preocupen por eso. Tenemos un gobierno de ultraderecha que se dedica a incitar a la violencia, y desprestigia y ataca a opositores y periodistas», advirtió.