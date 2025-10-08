Esta tarde murió Miguel Ángel Russo, emblema del fútbol argentino que terminó sus días como director técnico de Boca Juniors. Convengamos que nadie puede decir que no era capaz de cumplir con semejante responsabilidad. Sin embargo, lo innegable acá es que la cuestionada dirigencia lo haya convocado en un momento cuando lo que merecía el exjugador y DT eran los homenajes en vida.

La gestión Juan Román Riquelme —ídolo del club que no estuvo a la altura de las circunstancias como dirigente— quedó envuelta en la discusión de la famosa «grieta» política argentina. Su espacio quedó vinculado al kirchnerismo y tuvo varios episodios que terminaron de blanquear la pertenencia ideológica partidaria. Por ejemplo, cuando el presidente de Boca ganó las últimas elecciones, Mauricio Macri lo acusó de manipular el padrón de socios, para conseguir un número mayor de adherentes a su espacio. Luego de una primera suspensión de los comicios por parte de la Justicia, el «riquelmismo» consiguió realizar las elecciones con el padrón que había defendido. Cuando Javier Milei se presentó a votar en las elecciones del club, la trampa que le hicieron los barras en convivencia con la dirigencia evidenció que la política partidaria de Boca iba mucho más lejos a la cuestión del club.

Pero lo que terminó de emparentar a Riquelme y quienes le acompañan con el populismo como lo conocemos fue, justamente, una gestión que deja mucho que desear a cargo del club. Un proyecto sin visión a largo plazo, que se las pasó improvisando, hasta llegar a la indefendible contratación de un Russo que nunca tendría que haber ocupado nuevamente el sillón del DT xeneize.

A lo largo de la actual gestión, cuestionada por la gran mayoría de socios e hinchas y defendida exclusivamente por los sectores kirchneristas, fueron varias las contrataciones que no dieron frutos. No solamente dentro del campo de juego, sino en el importante rol del director técnico.

El primero que pasó fue el mismo Russo, con una gestión que duró 59 partidos. El exfutbolista, que había ganado la Copa Libertadores como DT de Boca en 2017, se tuvo que ir por haber conseguido entre 2020 y 2021 el 59 % de los puntos en juego. Algo nada despreciable para la gran mayoría de los clubes, pero insuficiente para los grandes como Boca o River.

Luego llegó Sebastián Battaglia que pudo incrementar levemente el performance con el 61 % de efectividad, pero terminó distanciado por la dirigencia por cuestiones vinculadas a los refuerzos. En 2022 llegó Hugo Ibarra que pudo ganar la liga, pero que también fue cuestionado por su juego. El 62 % de efectividad tampoco alcanzó para quedarse.

Tras su salida, la oportunidad fue para Jorge Almirón que, aunque llegó a la final de la Copa Libertadores 2023, no pudo superar el 50 % de efectividad, por lo que también fue despedido. En esta oportunidad, su salida se vinculó con la llegada del preferido de Román: Diego Martínez. Al nuevo DT se le cuestionó desde un primer momento, ya que la platea boquense consideraba que venir de Huracán y Tigre no era suficiente para el sillón caliente. Se tuvo que ir después de 45 partidos, donde perdió 10 y empató 15. Otro resultado incompatible con las exigencias del club.

Para cuando la gente ya pedía la salida del presidente más que la llegada de un nuevo DT, Riquelme volvió a apostar a Miguel Ángel Russo. Aunque la hinchada celebró su llegada, su frágil estado de salud volvió a poner a las autoridades políticas del club en el foco de la tormenta. Su llegada había coincidido con el Mundial de Clubes, donde Boca se fue sin haber ganado y hasta empató con un equipo amateur. Cuando las cámaras les daban el micrófono a los simpatizantes, muchos se quejaban ya que ni siquiera podían cuestionar al nuevo técnico, por ser un hombre mayor que evidenciaba serios problemas de salud.

Desde hace un tiempo que Russo ya no estaba al frente de Boca —su último partido fue el 21 de septiembre— por encontrarse internado, peleando entre la vida y la muerte. Hoy, con su deceso en su domicilio se supo que padecía cáncer de vejiga y próstata. Sus dolencias venían de hace casi una década, pero en el último tiempo era evidente que su estado físico era incompatible con el cargo que le habían ofrecido. No fue su culpa de aceptarlo. La responsabilidad es toda del presidente y sus improvisaciones.

Aunque la noticia está vinculada al duelo y al homenaje, seguramente con el correr de las horas la cuestión virará nuevamente hacia Riquelme y su equipo, para pedirle la renuncia. Lo que le solicitaban casi todos los simpatizantes, hasta el momento cuando se escudó de manera irresponsable en un hombre de 69 años, con una enfermedad terminal.