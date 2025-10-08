La renuncia de José Luis Espert no terminó con los debates alrededor de la lista bonaerense de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza. Hasta la salida del economista, la segunda de la lista era la exmodelo y conductora Karen Reichardt y el tercer lugar correspondía al dirigente del PRO, Diego Santilli. Con Espert fuera de juego, ¿debía encabezar la lista la segunda candidata o el tercero?

Detrás de esta cuestión está lo que se conoce como «cupo femenino», que en realidad no hace ninguna mención a un género concreto en la normativa. Sí a la obligatoriedad de una conformación de boletas intercaladas al 50 %. Es decir, si encabeza un hombre, la siguiente debe ser mujer y viceversa. Así, intercalando uno y uno con base al género de los candidatos, se debe llegar hasta el último suplente de la lista.

Cuando se discutió la «ley de cupo femenino» sí se argumentó la necesidad de fomentar e incrementar la participación de las mujeres en la lista. Así se pasó de 30 a 50 % en todas las listas de cargos legislativos. Pero cuando se redactó la normativa, solamente se hizo referencia a la necesidad de intercalar candidatos según el género, por lo que técnicamente, se trata de una «ley de cupo» y no de «cupo femenino», como se le llama. Es más, si un partido quisiera tener más candidatas mujeres que hombres, o dos consecutivas en la lista, tampoco podría hacerlo.

El argumento del oficialismo, que pretende que Santilli encabece la lista, ya que se trata de un experimentado político acostumbrado a estos escenarios y debates, está en la literalidad de la ley con respecto a estas cuestiones:

«Cuando un candidato oficializado renunciara será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista, debiendo realizar la agrupación política o en su caso la Justicia Electoral, los corrimientos necesarios a fin de ordenarla respetando los requisitos de conformación paritaria establecidos en el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional”.

Por lo tanto, argumentan que, si renuncia un primer candidato hombre, debería ser reemplazado por el tercero de la lista. Es decir, sale Espert y entra el dirigente del PRO.

Sin embargo, el juez Ramos Padilla (de simpatías políticas con el kirchnerismo) se manifestó en un sentido diferente a la literalidad de la normativa y señaló que hay dos puestos en la lista que pueden renunciar sin afectar la paridad de género. En su falló, indicó que la cabeza de lista, «junto con el último suplente, se trata del único puesto de la lista de candidatos/as que, al quedar vacante, no afecta la paridad de género».

Este razonamiento tiene además una consecuencia práctica a la que atender: si sube un varón al primer puesto y se mantienen todas las mujeres en la misma posición, en el final de la lista de los candidatos suplentes, por el ascenso de uno masculino, se encontrarán dos candidatas juntas. Esto también lo indicó el magistrado.

Por estas horas, el oficialismo no tendría pensado pedirle la renuncia a la flamante cabeza de lista, pero esa no es la única preocupación con respecto a la elección. Resulta que las boletas ya están impresas y se solicitó una reimpresión sin la cara de Espert como primer candidato, lo que la oposición no quiere aceptar.

En medio de discusiones de último momento, al menos por estos días, todavía el debate electoral de la provincia de Buenos Aires está muy lejos de los temas de agenda parlamentaria. Mucha política, sí, pero de otra índole.