Luego de muchas idas y vueltas, finalmente José Luis Espert no será candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Aunque las acusaciones que pesan sobre el legislador por su vínculo con Fred Machado vienen de la campaña de 2021, al ser la cabeza de lista del oficialismo, el kirchnerismo recrudeció el asunto. En medio del debate, apareció un dato de una contabilidad de una empresa vinculada a Machado, que habría hecho un desembolso de 200.000 dólares con destino a una cuenta de Espert.

La primera aparición televisiva del diputado para aclarar la situación no lo ayudó en lo más mínimo. Los periodistas le hicieron la lógica pregunta sobre si había recibido el dinero y Espert no respondió de manera negativa. Simplemente se dedicó a repetir que no pensaba hacerle el juego al denunciante kirchnerista Juan Grabois, al que pensaba llevar a la justicia.

Las críticas, por lo poco claro que fue el economista, vinieron hasta del seno del mismo oficialismo, que le exigía respuestas más contundentes. Para tratar de revertir la situación y explicar mejor el asunto, Espert grabó un video donde reconoció el desembolso, pero negó categóricamente cualquier tipo de vinculación con el narcotráfico. El diputado y (hasta el momento) candidato dijo que fue un adelanto de un pago por un trabajo como economista, que finalmente no pudo realizar por la pandemia del Covid-19.

En esa instancia, José Luis Espert y el presidente Javier Milei otorgaron un argumento válido en favor de mantener la candidatura: el kirchnerismo (que hizo muchas campañas sucias a lo largo de la historia) utiliza estas cuestiones en los procesos electorales para perjudicar a sus rivales. Por lo tanto, decían el presidente y el diputado que, si uno avala estas prácticas y cede, en lugar de contribuir a que se acaben estas maniobras desleales, se termina haciendo todo lo contrario, incentivando la situación incluso a futuro.

Lo cierto es que la tesis tiene sentido. Sobre todo, si se toma en cuenta la doble vara del kirchnerismo y sus seguidores, que no tienen reparos de votar a corruptos multimillonarios condenados.

Pero, aunque uno decida mantener una posición lógica, que no acepte la extorsión kirchnerista, hay cosas a las que también tiene que prestarle atención. Si la operación (más allá de que se trate de una denuncia verosímil o no) impacta considerablemente en el electorado, ¿es válido «hacer lo que hay que hacer», aunque cueste perder las elecciones por paliza?

El que dio su opinión al respecto fue el escritor y biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, que salió a contradecir en público la posición del presidente, al que respalda abiertamente. En un polémico video divulgado en sus redes, el autor dijo que, si Espert decidía quedarse encabezando la boleta, La Libertad Avanza se encaminaría a una paliza electoral, lo que traería inevitablemente otra situación económica de crisis posterior a los comicios.

Márquez enfatizó que no era relevante la culpabilidad o la inocencia en esta instancia, y que de eso se tenía que ocupar la justicia. Sin embargo, mantener la candidatura era garantía de una tragedia, no para el oficialismo, sino para la Argentina en su conjunto.

Finalmente, esta fue la tesis que prevaleció y, como muchos querían, el macrista Diego Santilli pasó del tercer puesto a la cabeza de la lista antes del comienzo del tramo final de la campaña.

Toda esta situación abrió muchos debates con posiciones comprensibles y argumentos cruzados que merecían la atención y la reflexión. Sin embargo, hubo una cuestión improcedente en medio de la discusión. Una posición que tuvo José Luis Espert cuando comenzó a esgrimir su defensa en los medios de comunicación.

En la entrevista con Pablo Rossi, defendiendo a rajatabla su inocencia y negando vinculaciones con el narcotráfico, Espert aseguró que no pensaba renunciar a su candidatura, ni aunque se lo pidieran desde el partido del oficialismo. Esta postura intransigente, que finalmente no se impuso, no hizo otra cosa que aumentar el «ruido» en el marco de la delicada situación.

El proyecto de país que hoy gobierna a la Argentina es más importante que los políticos. Más importante que los funcionarios, legisladores y hasta que el mismo presidente. Está por encima de las personas que ocupan los cargos y tiene que ver con una idea. Una posición político-ideológica que busca revertir el proceso de decadencia que impuso el populismo.

Cada votante no peronista tendrá que analizar si su «paladar negro» termina siendo o no funcional al kirchnerismo y los espacios políticos no populistas deberán reflexionar sobre las propuestas electorales que presentan en cada elección. Pero si, más allá de las circunstancias, la presencia de una persona puede generar un daño en el proyecto político, y aunque todo se trate de una injusticia, la renuncia siempre tiene que estar a disposición. En este caso del presidente, que es el que representa el proyecto de reformas que la Argentina necesita.