El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prohibió el denominado «lenguaje inclusivo» en las escuelas públicas de su país y así se suma al listado de naciones hispanohablantes que deciden utilizar la legalidad para terminar con un capricho ideológico de la izquierda y el pseudoprogreisismo. No hace mucho, Javier Milei hizo lo mismo en Argentina con respecto a las entidades públicas de la administración nacional, luego de la locura del kirchnerismo.

Estas posiciones, muy celebradas por los partidarios, abre un debate respecto al rol del Estado y la eventual injerencia en asuntos que podrían denominarse voluntarios. Sin embargo, esto no es tan sencillo.

Para empezar a dilucidar la cuestión, al menos desde la perspectiva liberal, hay que advertir que el único comportamiento inaceptable para el Estado sería el de la intervención en las libertades individuales. Es decir, si uno decide en su casa o su comercio hablar con «inclusivo», con «x» o «@», nadie debería reprimirlo bajo ningún concepto. Cuando se pasa a las organizaciones privadas, lo mismo debería aplicar para sus propietarios. Si una empresa decide permitir (o fomentar) que el personal hable como una persona con problemas mentales, están en todo su derecho. Ahora, si las entidades son educativas y están bajo la órbita gubernamental, o se trata de dependencias estatales, es lógico que la autoridad política fije su criterio.

A la hora del debate sobre si el denominado «lenguaje inclusivo» debe ser combatido desde el Estado, más allá de lo que piense cada uno, hay un argumento claro para la afirmativa. Esta deformación idiomática, impuesta con los argumentos de la ideología de género, vale advertir que no ha llegado de la mano de la evolución natural de los idiomas y el lenguaje. Se trata de un proyecto político, impuesto desde la política, fomentado con recursos públicos y respaldado con las estructuras gubernamentales.

El lenguaje y los distintos idiomas tienen la característica que son procesos naturales, evolutivos, espontáneos y descentralizados. Siguiendo parámetros lógicos con finalidades concretas (y hasta con características «económicas», ya que existe la «economía del lenguaje») el orden espontáneo fue determinando usos y costumbres que terminaron siendo los idiomas. Luego de este proceso no dirigido por ninguna autoridad central, llegan las entidades como la Real Academia Española para unificar y fijar ciertos criterios, pero no hubo ninguna RAE que, por ejemplo, haya creado el idioma español. Incluso, estas organizaciones deben con el tiempo aggiornar sus diccionarios, ya que la misma dinámica de la sociedad «crea» nuevas palabras y deja otras en desuso.

Dado que estos caprichos de la izquierda se han fomentado desde las estructuras gubernamentales y con fondos públicos (no hay demasiada evidencia que las personas libremente decidan cambiar la «e» por la «a» o la «o»), dejarlos sin efecto en las entidades oficiales desde administraciones medianamente racionales no parece ser un desatino. Todo lo contrario.