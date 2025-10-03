No es ningún secreto que los «colegios» —no las escuelas primarias, sino las entidades que supuestamente representan a las diversas profesiones— terminan siendo «quioscos» para quienes los operan. Cuotas coercitivas, licencias, actualizaciones, aportes y matriculaciones en realidad generan grupos de lobby, con agendas propias, que muchas veces no representan a los «asociados».

En la provincia de Buenos Aires hay un «Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales», que por estos días es noticia por un proyecto nefasto que llevaron al senado provincial. Allí propusieron una normativa que es absolutamente contraria a los principios básicos de la propiedad privada, garantizada en la Constitución Nacional.

Apenas me encontré con la noticia y las intenciones de esta petición me puse a indagar sobre este colegio, sus intereses y agenda política. Solamente con visitar la página web de la entidad uno ve de primera mano los «convenios y beneficios» del grupo y encuentra al gobierno provincial de Axel Kicillof y varias intendencias peronistas.

¿De qué consta la iniciativa del «Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales» en el poder legislativo provincial de Buenos Aires? Una ley que declare de «interés público» el cuidado de «los suelos» en el territorio bonaerense. Es decir, los propietarios de la tierra, de aprobarse esta legislación, ya tendrían restricciones operativas sobre su misma propiedad.

Con total impunidad, el texto elevado a la Cámara Alta de Buenos Aires propone este delirio, «a efectos de mantener y/o mejorar su capacidad productiva y su funcionalidad en el ecosistema”. Es decir, una autoridad central podría determinar qué es «lo mejor» en materia productiva por encima de sus legítimos propietarios. Como si no fueran ellos quienes tienen los mejores incentivos para cuidar su propia tierra.

Como era de esperar, el proyecto tuvo su rápida respuesta. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) repudiaron este texto: “Desde Carbap manifestamos nuestro rechazo al proyecto de la denominada Ley de Suelos realizado por el Ciafba, porque avanza sobre la propiedad privada, imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”, resaltaron en la entidad.

Uno de los artículos más cuestionados de esta ley señala que «todas las personas físicas o jurídicas que realicen producción agropecuaria y/o forestal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y la administración pública provincial tienen la obligación de colaborar con el cuidado de los suelos y el agua a través de las acciones necesarias para garantizar un uso y manejo adecuado a los efectos de preservarlos para las generaciones futuras y para que continúen siendo funcionales a la seguridad alimentaria, a la mitigación del cambio climático, a la generación de divisas para la provincia de Buenos Aires y el país y la provisión de los servicios que el ecosistema necesita“.

Es necesario que esta normativa sea rechazada de plano, pero habrá que ver cómo vota cada legislador.