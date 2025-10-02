Vanina Biasi, legisladora electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, fue señalada por la opinión pública y los medios de comunicación como «antisemita». ¿Qué dijo la dirigente del FIT? Lo de siempre. Que Israel es un Estado genocida, que en Gaza se plantea un exterminio de finalidad étnica y todas las estupideces que solemos escuchar al respecto. Probablemente también haya tenido que ver el hecho de que Biasi lleve consigo permanentemente pins, banderas y elementos reivindicativos de Palestina, mientras que nunca se le ha visto la escarapela argentina.

Lo curioso es que esta posición antijudía sea relacionada con esta referente en particular, cuando todo el resto de la dirigencia y la militancia izquierdista piensa exactamente lo mismo. Biasi lo manifiesta a los cuatro vientos y lo exhibe permanentemente. Pero lo cierto es que sus compañeros del FIT tienen sus mismas ideas. Tal vez no en la punta de la lengua para manifestarlas a viva voz cada vez que se posa sobre ellos una cámara o un micrófono, pero tampoco es que lo esconden demasiado. Si algún periodista les hace cualquier pregunta de lo más básica, como si por ejemplo condenarían el terrorismo de Hamás, ninguno esconde sus posiciones. En el fondo (y no tan al fondo) todos son profundamente antisemitas. Lógicamente, siguiendo el viejo y cobarde cliché, esconden su posición haciendo referencia a un «antisionismo».

A partir de hoy, el mote de antisemita, Biasi –que asumirá como legisladora porteña en diciembre– lo compartirá con la diputada nacional del FIT Vilma Ripoll. Esta tarde, en el marco de una reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto, la parlamentaria no tuvo reparo en hacer un papelón, cuando arremetió contra un funcionario del gobierno nacional por su condición de judío.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, se encontraba en la reunión de comisión, respondiendo las preguntas de los legisladores del oficialismo y la oposición. Ripoll no pudo evitar la tentación de traer su cantinela palestina (que además de ser mentira, nada tenía que ver con la reunión en cuestión) y el ambiente se puso muy tenso.

Por lo que mostraron las grabaciones de algunos de los presentes, en un momento hay un corte del micrófono por lo que se deja de escuchar el audio, lo que generó una vergonzosa manifestación de la diputada socialista. «Se van con sus compañeros a festejar el Yom Kipur», dijo Ripoll, en medio de su arenga antiisraelí.

Lógicamente, sus palabras generaron un repudio total en la sala del anexo de la Cámara de Diputados y Guberman se retiró del lugar en respuesta a lo que vieron los diputados y asesores en vivo, que minutos después fue viralizado en las redes sociales.

Justamente, entre el atardecer del miércoles y la primera estrella del jueves, la comunidad judía celebra el Día del Perdón (Yom Kipur), jornada de relevancia a nivel espiritual y de ayuno. El comentario de Ripoll, además de desubicado y fuera de lugar, dejó en evidencia el inocultable sentimiento antisemita que tiene la totalidad de la izquierda por estos días. ¿Se animará la legisladora a decir que el burdo ataque a un funcionario judío en el marco de una comisión de Hacienda en Argentina tiene que ver con sus principios «antisionistas»?

En respuesta al bochorno que tuvo lugar en la reunión parlamentaria, la diputada Sabrina Ajmechet presentó un Proyecto de Resolución, advirtiendo que las declaraciones de la diputada izquierdista resultan «inadmisibles para cualquier ciudadano y más a quienes los representan».

«El señalamiento a un ciudadano, independientemente de su condición de funcionario, por sus creencias y la utilización de una celebración religiosa a modo de burla, constituyen sin dudas un acto de discriminación, sancionado por nuestra legislación nacional e incompatible con el ejercicio de un cargo público como el de diputado nacional», resaltó en su proyecto Ajmechet.