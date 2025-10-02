Guillermo Moreno suele hablar de más, pero como pertenece al peronismo, no termina teniendo graves problemas. Es como si existiera una doble vara en la política argentina que beneficia al sector «nacional y popular», que puede decir prácticamente cualquier cosa con total impunidad. Expresiones semejantes en otros sectores políticos, serían una catástrofe. Pero en el peronismo, incluso pasan por «graciosas».

Una vez más, Moreno hizo referencia a los «muchachos que les gusta vivir de lo ajeno», haciendo referencia literalmente a los ladrones y delincuentes. En el marco de una entrevista, donde le recordaron las barbaridades que dijo en su momento sobre los maleantes «con códigos», Moreno reforzó su tesis, sin ningún tipo de complejo.

Para el exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner, que fue condenado recientemente por abuso de autoridad cuando estaba al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, lo que resulta moralmente cuestionable es asaltar a una jubilada. En cambio, si un grupo de ladrones arma una banda, hace un agujero en el suelo en una calle de la Ciudad de Buenos Aires y termina robando el banco, la situación es distinta. Allí, para Moreno se trata de una operación riesgosa que termina siendo «a suerte y verdad». Los responsables de la acción deben correr el riesgo de «la policía y los fiscales». Sin embargo, estas operaciones serían delitos en el marco de «los códigos».

Como para darle más romanticismo al robo de bancos (en relación a lo que hace un asaltante callejero), Moreno dijo que luego «se filman películas» contando estas historias. Pero lo más grave que señaló fue su conclusión «social» sobre lo que sucede cuando los robos que se realizan en una sociedad son «con códigos». Ante la pregunta del entrevistador, que le preguntó si sus palabras no eran «irresponsables», el economista peronista le dijo que no tenía dudas «que es así». «Cuando vos robás con códigos, la sociedad está tranquila», aseguró.

Lamentable.

🚨🇦🇷 | #URGENTE Guillermo Moreno ratificó su postura a favor de «robar con códigos»: «Si haces una banda y robas un banco, es robar con códigos. A los muchachos que les gusta vivir de lo ajeno, que lo hagan con códigos. Cuando vos robás con códigos la sociedad está tranquila». pic.twitter.com/RuOEZQOfr5 — La Derecha Diario (@laderechadiario) October 2, 2025

Las polémicas permanentes de Moreno

Ezequiel Guazzora, periodista kirchnerista que fue condenado por un hecho absolutamente aberrante, tenía participación política en el espacio «Principios y Valores» (tragicómico lo del nombre) de Guillermo Moreno. El comunicador K fue noticia nacional cuando fue detenido por abusar sexualmente de una menor, que su madre facilitaba para la prostitución. Luego del proceso, Guazzora fue condenado a diez años de cárcel.

En una entrevista reciente, le preguntaron al exsecretario de Comercio si volvería a convocarlo para hacer política. Su respuesta debió haber sido contundente, pero terminó siendo escandalosa. Dijo que una vez que cumpla su condena con la sociedad, no tendría problema en volver a hacer política con él. Cuando el periodista le dijo que los abusadores de menores son personas con serios problemas, Moreno le dijo que lo problemático es decirle «hijos» a los perros, como hace el presidente, Javier Milei.