El triple crimen de las jóvenes descuartizadas en la provincia de Buenos Aires abrió varios debates políticos e ideológicos que exceden a la mera cuestión policial, incluyendo el necesario análisis sobre una provincia que tiene completamente roto el tejido social. Es que, más allá de la presencia del narcotráfico (que ya opera con la violencia vista en países como México o Colombia), la situación familiar de las chicas (de 20 y 15 años), que ejercían la prostitución y habrían robado a un narco peruano, también entró en la discusión pública.

Además de las responsabilidades políticas de lo que sucede en los feudos peronistas, el feminismo «progresista» y la izquierda también contribuyeron al acalorado debate. Para ellos, el triple crimen fue un «femicidio» y no un ajuste de cuentas. Sí, como si no existiera la necesidad imperante de encontrar soluciones a los problemas de fondo, no faltaron los periodistas (y hasta funcionarias bonaerenses de primera línea) que se sumaron al discurso que indica que «las mataron por ser mujeres», aunque toda la evidencia recabada hasta el momento dice una cosa diferente.

Una de las comunicadoras «progres» que ponen sobre la mesa el asunto de género es Nancy Pazos, que suele estar ubicada en todo lo que sea crítico al gobierno de Javier Milei. Curiosamente, aunque la responsabilidad de la gobernación de Axel Kicillof es indiscutible, no son pocos los que culpan al gobierno nacional con los argumentos más delirantes. Por ejemplo, en sintonía con las cosas que dice la periodista en los medios, la dirigente de izquierda Manuela Castiñeira aseguró que Milei y su gobierno son los responsables «ideológicos» de estos casos y lo argumenta por la sumatoria de supuestas políticas «misóginas», como la de cerrar el insólito Ministerio de Mujeres y Diversidades.

En un acalorado debate, Pazos aseguró que, en estos casos, hay que escuchar y contener a las víctimas. Pero que lo que no se puede hacer de ninguna manera es desear que los responsables de estos hechos aberrantes «se pudran en la cárcel» o los maten. Con respecto al narco «Pequeño J», supuesto responsable del triple homicidio y de todo lo que sucedió alrededor del mismo (como la transmisión por redes sociales de la tortura y el asesinato de las jóvenes), Pazos dijo que hay que «humanizarlo».

Ante la indignación de sus compañeras de programa, la periodista reiteró que estos asesinos deberían «recuperarse» en la prisión «para la sociedad».

Mariana Brey le respondió indignada y le preguntó si cree que una persona que «torturó a una mujer de esa manera» puede ser reeducada para reinstalarse en la sociedad. Pazos, evidenciando las diferencias ideológicas que suele tener con su compañera de panel, le contestó afirmativamente. «Tiene que ver con los valores, porque soy más humana que vos», sentenció.

En la opinión de la conductora opositora, no se puede «hablar de Dios» y desear que estos asesinos narcos «se pudran en la cárcel». Por eso, justificándose en su fe cristina, Nancy Pazos señaló que el deber de la sociedad es apostar por la reeducación y reinserción de estos personajes.

Como era de esperarse, en las redes sociales los usuarios cuestionaron duramente a la periodista por sus dichos.