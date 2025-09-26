Para el presidente estadounidense, Donald Trump, los muebles tapizados importados, los elementos de los sanitarios y los gabinetes que se usan en las cocinas producidos en el exterior están “inundando” a los Estados Unidos. Por eso, siguiendo el pésimo consejo proteccionista, decidió poner aranceles que van de 30 a 50 % en los productos mencionados.

Cabe destacar que, aunque los analistas suelen separar en dos los marcos ideológicos conceptuales de la política (entre izquierda y derecha), lo cierto es que estas categorías no siempre resultan de utilidad. Por ejemplo, un partidario del libre comercio estaría ubicado en “la derecha”, espacio donde también se ubica al presidente de EEUU. Sin embargo, Trump es un pragmático que no tiene inconvenientes en apelar a distintos “recetarios” a la hora de ejecutar su administración. Su respuesta para “proteger” a determinados sectores de la economía, bien podría estar en sintonía con gobiernos denominados “izquierdistas”.

Afortunadamente, buena parte de la opinión pública comprendió que si se limitan los bienes importados (porque se consiguen con mejor relación precio/calidad que sus competidores locales), las personas dispondrán de menos recursos a la hora de comprar otros bienes y servicios.

Por ejemplo, si el bien importado A se conseguía a 10 dólares y uno tenía 100 dólares de recursos, si ahora tiene que pagar 25 por el mismo producto, ya no quedan 90 para operar en la economía, sino 75. Sin embargo, esto es el impacto de “primer grado” del modelo de sustitución de importaciones, que llevado al extremo fulminó varias economías, como la Argentina durante el kirchnerismo.

Aunque se entienda que, si un producto nacional protegido o uno importado encarecido perjudica la economía de los consumidores, también es necesario comprender lo que ocurre en materia de distorsiones en la economía y el sistema de precios.

Como bien advirtió Ludwig von Mises, el problema principal del socialismo es que, en una economía sin propiedad privada, no opera el sistema de precios, que sirve como lenguaje de señales comunicativo para la correcta asignación de recursos. O al menos, para la “más eficiente” asignación de recursos, en el marco de las economías siempre cambiantes y dinámicas.

Al interferir en las señales –como, por ejemplo, dando a entender artificialmente que es preferible fabricar botiquines, inodoros, alacenas o sillones en lugar de poner los recursos en otro lado– la economía comienza a destinar recursos de forma menos óptima. Es decir, el agregado final produce una generación de riqueza subóptima, en relación con lo que hubiera generado un sistema con precios libres. Distorsionar el precio de la moneda o la tasa de interés es dramático para la correcta asignación de recursos, pero si lo hacemos con elementos que pueden parecer menores o secundarios (como los muebles y los productos que utilizamos en el baño) también estamos distorsionando el sistema de precios y mal asignando recursos, que en una situación de libre mercado tendrían que ir a otras cuestiones. ¿A qué concretamente? No se sabe. Como dijimos, se trata de un proceso dinámico que, para generar mayores márgenes de riqueza, el mismo debe funcionar con la mayor libertad posible.

Aunque en alguna tienda de alguno de los estados de la Unión Americana ahora se venda más un inodoro o una alacena, con una orgullosa banderita de EEUU, la economía del país (en términos generales) será un poco más pobre que antes. Y, como ocurre en todo el mundo, los más perjudicados serán las personas de menores recursos que están en el margen. Por un lado, porque pagarán más por bienes de primera necesidad, y por otro, porque padecerán menores salarios y oportunidades laborales, por una economía que está operando con las señales distorsionadas y con asignaciones de recursos cada vez menos óptimas.