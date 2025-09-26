Argentina sigue conmocionada por el triple crimen de las jóvenes que aparecieron descuartizadas en una casa del conurbano bonaerense. La acción de los narcos (con un nivel de violencia que no se había visto hasta el momento en el país) y el frágil tejido social, que tiene lugar sobre todo en los feudos peronistas, abre un debate que, aunque no tiene soluciones automáticas ni rápidas, es absolutamente imprescindible para remontar la situación.

El trabajo como motor de ascenso social

Detrás de algunos datos del horroroso crimen (que parece indicar que se trató de un ajuste de cuentas) se evidencia una problemática que comenzó hace mucho tiempo de la mano de los «planes sociales». Incluso antes del kirchnerismo.

El asistencialismo peronista en la provincia de Buenos Aires hizo que hoy existan tres generaciones de personas que no encontraron en el trabajo del sector privado un motor para el desarrollo y el crecimiento individual. Disociar esto de la realidad que hay, con muchas chicas (como las víctimas) que ya ejercen la prostitución a los 15 años, sería un desatino.

Mientras las «carreras» se hagan en la política y el sector público —a cuestas de un sector privado que languidece— la movilidad social ascendente será una quimera. Es necesario retirar el asistencialismo estatal de la mano de un avance del sector privado, para que los individuos comprendan que para comer es necesario ganar el pan «con el sudor de la frente». Si la mera supervivencia está garantizada por la asistencia y no hay incentivos para crecer por encima de ella, difícilmente se pueda comenzar a cambiar las cosas.

La desideologización de las políticas de seguridad

Mientras pueda comenzar a transitarse una corrección en el tejido productivo, no pueden esperarse soluciones de la noche a la mañana en el ámbito de la seguridad. Poco favor se le hace a la búsqueda de soluciones a la problemática de la violencia si se ideologiza el drama de la delincuencia.

Para esta gestión, las personas que delinquen son (antes de delincuentes) víctimas de un sistema. Más allá del debate que se pueda generar alrededor de todo esto, lo cierto es que son estos pseudogarantistas los responsables de ese sistema. Mientras agrandan el Estado y achican las posibilidades en el sector privado, terminan responsabilizando al «capitalismo» por la supuesta «exclusión» que genera.

No hay ninguna duda que una sociedad miserable es el caldo de cultivo ideal para la proliferación de la delincuencia. Pero para solucionarlo es necesario cambiar el sistema económico para sacar a esa sociedad de la miseria y remover del tejido social a los delincuentes de la forma más eficiente y rápida posible.

Mejorar el sistema carcelario es más que necesario y sería oportuno evaluar reformas ambiciosas, como por ejemplo la privatización de las cárceles.

La división administrativa de una provincia imposible

La extensión de la provincia de Buenos Aires (de más de 307000 kilómetros cuadrados) presenta desafíos incompatibles —al menos en esta circunstancia— con una gobernación central que muchas veces no puede dar respuesta a las problemáticas.

Sería oportuno evaluar algún tipo de división política o regionalización, con mayores autonomías para las autoridades locales, para poder dar una contención y respuesta que desde La Plata no se está garantizando para el vasto y complicado territorio bonaerense.

El alineamiento de los incentivos de los intendentes

De la misma manera que en la provincia de Buenos Aires muchas personas logran sobrevivir recibiendo asistencia gubernamental (mientras se agranda una burocracia que impide el florecimiento de un sector privado cada vez más chico), el sistema actual permite que muchos intendentes «sobrevivan» desconectados de la realidad productiva de sus distritos.

Mientras unos pocos (como el de 3 de Febrero) proponen bajar tasas e impuestos para atraer inversiones, muchos —en coincidencia con los lugares donde suceden estos desastres— viven apartados de la realidad gracias a las transferencias automáticas. Es necesario cambiar los incentivos para que los jefes comunales dependan de los recursos sanos que se produzcan en sus distritos a la hora de pagar los sueldos y gastos de una administración razonable.

El compromiso cívico de los bonaerenses y la oposición

Finalmente, poco se puede hacer si a la hora de ir a votar los habitantes de la provincia no se comprometen con un cambio político. En las últimas elecciones donde ganó el peronismo cómodamente el pasado 7 de septiembre, hasta los intendentes participaron como candidatos «testimoniales» a los cargos de legisladores locales y municipales. A pesar de que ellos mismos reconocían por televisión que ni siquiera asumirían sus bancas, ganaron igual.

Aunque muchos argumentan que el aparato clientelar es irrompible, lo cierto es que mientras existan propuestas políticas poco claras por parte de la oposición y la ciudadanía se mantenga apática, al punto de mostrar preocupantes niveles de abstención electoral, poco cambiarán las cosas a la hora de buscar una reforma que contemple las problemáticas aquí mencionadas.