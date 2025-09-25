El triple crimen de las jóvenes de 20 y 15 años que aparecieron descuartizadas en un jardín de la provincia de Buenos Aires se metió de lleno en el marco de la campaña legislativa que tendrá lugar el próximo mes. Los motivos son claros: todas las problemáticas que circunscriben a la tragedia tienen que ver con el tejido social roto, que sobre todo se evidencia en los feudos peronistas. Desde la irrupción e impunidad del narco, hasta las familias rotas con menores prostituyéndose, todo hace referencia a una problemática más profunda que a un simple hecho de inseguridad, que tampoco nada tiene que ver con ninguna “violencia de género”.

Mientras que los partidarios responsabilizan a las gestiones municipales y provincial del peronismo, los voceros de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuestionan la supuesta “utilización política” del hecho. Para ellos, el desastre no debe tener cuestionamientos políticos. Es decir, hay que limitarse a la cuestión policial, sin buscar responsables en la política. Mientras tanto, los ministros del gobernador dicen barbaridades con total impunidad en los medios de comunicación.

Estela Díaz, “ministra de Mujeres” de la provincia, asegura que es imposible dejar de lado la cuestión de género en el triple crimen. Aunque reconoce que el capo narco que mandó matar a las tres chicas dijo en una transmisión en las redes sociales que todo se trató de una vendetta, ya que le habían robado, Díaz se queda en otras cuestiones: la violencia de los narcos “hombres” sobre “los cuerpos de las mujeres”.

Nada dijo la ministra, por ejemplo, que, de los cuatro primeros detenidos, dos eran mujeres. Ellas fueron sorprendidas por las fuerzas de seguridad, mientras buscaban limpiar la sangre de las víctimas.

Desde la izquierda, el delirio total es fomentado por personajes como Manuela Castañeira. La titular del Nuevo MAS responsabilizó “al gobierno de Milei” por la supuesta responsabilidad “ideológica” del crimen.

Mientras pasan las horas, y se sigue debatiendo si hay que buscar responsabilidades políticas o no, la madre de Morena -una de las chicas asesinadas- cerró el debate definitivamente. En el marco de una entrevista televisiva, la familiar de la víctima dijo que se siente arrepentida de haber votado el 7 de septiembre al oficialismo provincial, ya que nadie se comunicó por ella ante el aberrante hecho. También aseguró que la gestión se dedica a “tapar” las cosas y que del único lugar que la contactaron fue del Poder Ejecutivo Nacional. En su opinión, Kicillof se tiene que ir y el intendente de Florencio Varela manejó pésimo la situación.

“Siempre fui peronista, pero ya no me importa nada”, lamentó la madre de Morena, absolutamente desilusionada con la actitud de la gestión provincial de Kicillof y compañía. Habrá que ver si desde el peronismo salen a callarla y a pedirle que no haga “utilización política” de la tragedia.