“El patriarcado mata”. Con esta frase, la organización kirchnerista La Cámpora se refirió al crimen de las tres jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes y aparecieron hoy descuartizadas.

Morena Verdi y Brenda Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, habían sido brutalmente asesinadas el mismo día de su desaparición y fueron encontradas enterradas en una casa de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. En las últimas horas se habían difundido videos donde se veían a las jóvenes supuestamente ejerciendo la prostitución, por lo que se evaluó que las mismas habían sido asesinadas en el marco de un “ajuste de cuentas”, por una supuesta venganza ante un eventual accionar de “viudas negras”.

Esta tarde, el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, confirmó el deceso de las jóvenes e hizo referencia a un crimen “narco”. “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, dijo el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

Aunque la investigación está en curso, al menos hay algunas cuestiones que pueden irse confirmando. Por ejemplo, las chicas subieron por voluntad propia a una camioneta que tenía la matrícula adulterada, por lo que es sabido que se trataba de una estrategia claramente planificada, que terminó en la casa de un narco de nacionalidad peruana en el conurbano bonaerense. El mismo se encuentra detenido, luego de que las fuerzas de seguridad lo encontraran lavando la sangre que se encontraba desparramada por toda la casa.

¿Qué explicación le da la organización de la juventud kirchnerista a esta masacre, en el ámbito de una provincia que gobiernan ellos y que se encuentra asolada por la violencia, la inseguridad y el narcotráfico? La respuesta a esto es absolutamente tragicómica: “El retiro del Estado no es gratuito. Los recortes de políticas de género y el discurso misógino presidencial no son inofensivos”, señala el comunicado oficial de la organización que incluyó el enunciado ridículo de “el patriarcado mata”.

Gabriel Solano, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, encontró una explicación similar para esta tragedia y aseguró desde sus redes sociales que las tres chicas fueron víctimas de “femicidio”. Lógicamente, para ellos Javier Milei tiene más culpa que Kicillof, por cerrar el ministerio de Mujeres y Diversidades y por sostener que todas las muertes merecen el mismo trato, ya sea de hombres o mujeres, sin ignorar los lógicos agravantes que puedan tener lugar en estos hechos aberrantes.

Más allá de si se trató de un ajuste de cuentas o no, lo cierto es que esta tragedia es el resultante de un tejido social roto, donde también penetró el narcotráfico. Son muchas las cosas que hay que hacer para revertir la situación, aunque el kirchnerismo las evite y vaya en la otra dirección. Lo que sin dudas no va a contribuir en absolutamente nada es mantener estas estupideces discursivas y retóricas, que luego terminan generando impacto en las políticas públicas, complicando aún más las situaciones.