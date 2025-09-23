Enorme espaldarazo del presidente de Estados Unidos a su par argentino. Luego de la reunión bilateral entre Donald Trump y Javier Milei en el marco de la Asamblea General de la ONU, el mandatario estadounidense compartió un comunicado en sus redes sociales donde reitera el apoyo de su gobierno a la Argentina y hasta resaltó la necesidad de la reelección de Milei en las elecciones de 2027, que todavía no tienen (o no tenían) candidatos confirmados.

El presidente argentino había dicho que, si el electorado decidía acompañarlo, estaba dispuesto a reelegir un mandato, para luego abandonar la política. De esta manera, Trump lo pone en carrera en la previa de unas elecciones legislativas, que marcarán el pulso de los próximos dos años con un Congreso que hasta el momento tiene una amplia mayoría opositora, con fuerte impronta kirchnerista.

De cumplirse el deseo del mandatario estadounidense, el eventual segundo período del libertario comenzaría con el tercer recambio legislativo desde 2023. Justamente, son necesarios estos tres ciclos electorales para que el jefe de Estado consiga los números para poder aprobar las reformas necesarias en el parlamento. Según la Constitución Nacional, el ámbito de reformas dependiente del Poder Ejecutivo es limitado, por lo que es necesario contar con un número suficiente de legisladores para cambiar el modelo económico por completo. Si llega a haber reelección de Milei, como desea Trump, el contexto puede ser el necesario para que Argentina de vuelta a la página.

En el mensaje que compartió Trump en sus redes sociales, el líder republicano califica a su par de Argentina como «altamente respetado». En su opinión, Milei «ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord».

Con respecto a la herencia recibida del kirchnerismo, el mandatario estadounidense aseguró que el economista libertario recibió «un desastre total, con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical». Para Trump, Alberto Fernández es «muy parecido a Joe Biden», al que calificó como el peor presidente de la historia de los EEUU.

«Hemos tenido una relación tremenda con Argentina, que se ha convertido en un aliado fuerte gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando de cerca con él para que ambos países continúen en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un gran amigo, un luchador y un ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!», aseguró el mandatario norteamericano.

Para los próximos minutos se esperan anuncios del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Como era de esperarse, el fuerte respaldo político llegado del norte impactó en Argentina y el riesgo país volvió a romper el piso de los 1000 puntos. El dólar sigue cotizando a la baja y por segunda jornada consecutiva, el banco central no tiene que salir a intervenir en el mercado cambiario para cuidar el techo de la banda de flotación.