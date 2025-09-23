Volvió a la discusión en Argentina el término “plan platita”. ¿A qué se denominó esto desde las pantallas de televisión y la opinión de los analistas? A la estrategia desesperada del kirchnerismo para tratar de conseguir votos antes de los procesos eleccionarios. En la última aventura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, donde Sergio Massa intentó retener el poder en 2023 desde el ministerio de Economía, el proceso populista fue tan burdo que directamente se multiplicó la base monetaria mediante la emisión para “poner plata en los bolsillos de la gente”. X«

Lógicamente, lo único que se logró es atrasar el tipo de cambio, complicar aún más la salida del cepo cambiario y dejar una bomba atómica a la gestión que asumió el 10 de diciembre de ese año, que pudo salir de la hecatombe sin violar derechos de propiedad. Es decir, sin acudir a programas como el del “Plan Bonex” que tuvo lugar al inicio del gobierno de Carlos Menem.

Desde principio de año que Javier Milei aseguró que, aunque se trate de un año electoral, el Estado iba a seguir al pie de la letra el programa de ajuste y estabilización. De esta manera, la gestión actual rompió con el dogma establecido que indica que en los años electorales no se puede hacer política económica responsable.

Luego del traspié electoral en la provincia de Buenos Aires y una fuerte corriente especulativa en contra del plan económico, el gobierno salió a jugar fuerte y eliminó todas las retenciones agropecuarias hasta finales de octubre. De esta manera, los productores tienen incentivos para liquidar, generando un fuerte ingreso de divisas que tranquilicen al mercado en momentos de volatilidad.

El anuncio, sumado al respaldo del Tesoro de Estados Unidos, calmó las aguas en Argentina y el riesgo país (que había aumentado la última semana) se desplomó, mientras que el dólar retrocedió sin necesidad de intervenir en el mercado cambiario.

Aunque el gobierno no decidió tirar por la borda el superávit fiscal, ni acudir a la impresión de billetes para estabilizar la situación durante las próximas semanas, el anuncio de la quita transitoria de las retenciones fue imputada como un nuevo “plan platita” por parte de la oposición. Es decir, para ellos es lo mismo generar una situación insustentable y perjudicial en el mediano plazo a conseguir divisas que aportará el sector privado más aliviado. La comparación parece no tener demasiado sentido.

Es lógico el deseo de eliminar las retenciones de forma permanente, pero lo cierto es que el panorama fiscal no permite adaptar esa medida (con la que el oficialismo comulga ideológicamente) en el corto plazo. Sin embargo, eso están pidiendo los que en sus provincias no bajan otros impuestos como los Ingresos Brutos ni tampoco avanzan en la dirección del recorte de la burocracia y el gasto público.

Economistas como Sergio Chouza, de clara simpatía con el peronismo, reconocieron que se liquidarán desde el sector agropecuario aproximadamente 6000 millones de dólares, por lo que el Estado «se perderá de recaudar» 1500 millones. Estos planteos evidencian una profunda mentalidad estatista, ya que computan en las cuentas públicas los impuestos y retenciones que ni se han cobrado, de operaciones comerciales que tampoco se realizaron todavía. Desafortunadamente, esta perspectiva es compartida por los espacios de “centro” de la oposición en Argentina.

Si se confunde imprimir dinero sin demanda ni respaldo antes de las elecciones con un ingreso de divisas proveniente del sector privado o si se computan como recursos propios del Estado a impuestos no cobrados de transacciones no realizadas, puede que el primer paso para salir del pozo en que está Argentina sea conceptual. Lo único que debería estar en debate en estas instancias es como se consolida el superávit fiscal y se derrumba el riesgo país, para que las retenciones puedan ser eliminadas definitivamente. La cuestión es que, para ir en esta dirección, hay que hacer cosas que la oposición no quiere.