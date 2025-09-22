Se vienen las elecciones legislativas de medio término y en toda la Argentina debuta la boleta única de papel, aprobada por el Congreso e impulsada por el gobierno de Javier Milei. Es decir, en lugar de encontrar una gran cantidad de papeletas, los ciudadanos estarán frente a una sola, donde tendrán que marcar una cruz en la opción elegida.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó con desgano el sistema que conocerán los bonaerenses el 26 de octubre y cuestionó una iniciativa que es superadora a la anterior desde todo punto de vista. Como si los votantes fueran estúpidos, el mandatario provincial hizo una presentación confusa y redundante, cuando lo único que tenía que decir es «deben marcar con una X la opción que desean votar».

Kicillof no pudo esconder su fastidio a la hora de presentar la boleta única de papel, que desarticula muchos de los fraudes a los que nos tiene acostumbrados el peronismo en la provincia de Buenos Aires y los feudos que gobiernan. Aunque el gobernador se mostró indignado, ya que dijo que las últimas elecciones transcurrieron en paz, lo cierto es que el viejo sistema de boletas es problemático y proclive a las irregularidades.

Aunque el debate se abre cuando las maniobras fraudulentas logran alterar el resultado de la elección, en todos los comicios hay irregularidades como el robo de boletas, que queda absolutamente desarticulado con la papeleta única, donde el votante simplemente señala su preferencia.

«Milei nos impuso un nuevo sistema», reclamó Axel Kicillof ante la prensa esta mañana, insistiendo con el argumento de que no había ningún motivo para el cambio. Algo que cualquier votante imparcial sabe que es absolutamente falso. «Uno puede memorizar o contar las columnas para saber cuál va a votar», explicó el gobernador en el marco de una presentación insólita, donde el sistema es tan claro como explícito.

Kicillof es tarado, y sus votantes son perores. Finpic.twitter.com/iFxdmpOsxV — Kid Lapicera (@kidlapicera) September 22, 2025



«Esperemos que esto funcione bien. Pero, al momento, nos pone ante un nuevo desafío que es explicarles a 14 millones de electores cómo votar con un sistema nuevo, cuando el sistema anterior era invulnerable al fraude y más barato», aseguró. Dos burdas mentiras que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Cómo puede decir Kicillof que se trataba de un sistema «invulnerable al fraude», cuando en cada elección aparecen los videos de personas que quieren ir a votar y no encuentran la boleta del partido que desean? Dicho sea de paso, siempre la lista que falta es una no peronista.

Tampoco tiene ningún sentido lo que dijo sobre el costo, ya que antes el Estado debía imprimir una boleta para cada elector para la totalidad de los partidos, mientras ahora alcanza una sola para cada persona. Lo que se desarticuló con esto fue el negociado que tenían las organizaciones políticas, que usaban las elecciones como fuente de financiamiento, ya que recibían una fortuna para la impresión de boletas. Con el dinero otorgado para imprimir las listas, muchos partidos que ni tenían intenciones en presentar una boleta competitiva en el cuarto oscuro, pasaban a hacer un negocio millonario el día de las elecciones. En las jornadas de primarias presentaban varias opciones y el Estado les tenía que pagar una fortuna para que cada lema tuviera una boleta por cada elector registrado.

Lo que inquieta al peronismo es que con este sistema se corta el voto digitado de muchas personas humildes, a las que manipulan los punteros políticos. Aunque suene increíble, en los sectores más vulnerables se les otorga la boleta antes de entrar al cuarto oscuro y se le indica a la gente que ponga esa misma en el sobre. Incluso hasta los amenazan con cuestiones inverosímiles, como que el papel tiene una marca, que luego sería identificada en el conteo. Muchas personas, lamentablemente, ceden ante estas presiones y engaños, todavía hoy en 2025.

Seguramente, este sistema brindará una jornada sin mayores complicaciones, con menor posibilidad de fraude y con un conteo rápido. No sería de esperar que los votantes bonaerenses, luego de la experiencia de la boleta única de papel, comiencen a cuestionar el sistema por el cual se sigue votando para los cargos provinciales.