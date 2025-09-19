En Argentina, desde el traspié electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, y aunque faltan pocos días para la elección legislativa nacional, se planteó desde la oposición la posibilidad de que Javier Milei “no termine el mandato”. Sin ningún tipo de fundamento, varios referentes del peronismo pusieron este escenario sobre la mesa, el cual muchos medios de comunicación (afectados por la falta de pauta oficial) no tuvieron problema en analizar como un dato de la realidad.

Alrededor de estas “discusiones” que son abiertamente destituyentes, ya que la vida institucional del país no corre riesgos ni sobresaltos, muchos evaluaron el rol que cumpliría la vicepresidente, Victoria Villarruel, en esta infundada circunstancia. Algunos incluso dijeron que de asumir antes de las elecciones del 26 de octubre debería llamar a elecciones anticipadas, pero que si su investidura se daba luego de las elecciones de medio término, debía terminar el mandato. Nada está estipulado en la Constitución Nacional sobre estas cuestiones, dicho sea de paso. Es decir, las intentonas golpistas vienen de la mano de análisis absolutamente delirantes.

En todo este complicado contexto, el excantante y actor Eduardo Verástegui, que busca posicionarse como un referente político de la derecha en México y América Latina, subió una foto a sus redes sociales que evidencia dos intenciones de su parte, pero lo cierto es que ambas lo dejan mal parado.

En la foto que compartió se le ve con la vicepresidente argentina. Es de público conocimiento en todo el mundo que Villarruel se encuentra distanciada de Milei. Tampoco es ningún secreto que se dedicó a boicotear su gestión, complicada por la herencia económica recibida. En más de una oportunidad, ella tuvo comentarios dignos de los dirigentes opositores y en lugar de defender la gestión, se dedicó a viajar por el país para sacarse fotos tomando mate.

Sin embargo, como si su posicionamiento político (de traición con el mandatario argentino al que apoyaba incondicionalmente hasta hace poco tiempo) no fuera suficiente, Verástegui escribió que “Dios mediante”, Villarruel sería la “futura presidente de Argentina”. También dice que ella “devolverá la esperanza a su pueblo”, ya que “guiará a la nación hacia un renacimiento de valores, justicia y verdadera libertad”.

Implícitamente, todas las comparativas son críticas al presidente argentino que no generaría esperanza en el pueblo y que tampoco representaría la libertad, ya que con Villarruel vendría la “verdadera”. “Viva Argentina con V de Victoria”, cierra su comentario, que generó la indignación entre los partidarios del mandatario nacional.

Más allá de lo que cada uno opine sobre la actitud del artista y político mexicano (que por ahora no pudo materializar su arribo a la lucha electoral de su país), lo cierto es que su comentario puso de manifiesto que está en favor de que Milei abandone su puesto antes del 10 de diciembre de 2027 o quizá no tiene idea de lo que sucede en la política argentina, de la que opina alegremente desde la total desinformación.

Es que Villarruel, aunque está apartada políticamente del mandatario, no pudo consolidar una opción electoral propia. En las elecciones de medio término no hay ningún espacio que la reconozca como referente y no hay nada que de a entender que liderará un movimiento propio, que la ponga con posibilidades en la discusión electoral que tendrá lugar dentro de dos años.

Si Verástegui sabe esto, con su posteo no está haciendo otra cosa que desear que el actual mandatario sea removido mediante un juicio político o renuncie. Es que esos dos escenarios (además del deceso físico del presidente) son los únicos que podrían llevar al escenario de Villarruel con la banda presidencial.

¿Qué le pasó por la cabeza a Verástegui a la hora de compartir esta foto? Él solo lo sabrá, pero lo cierto es que el análisis ex post no brinda muchas opciones para considerar.