Los coletazos del resultado electoral del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires no se hicieron esperar. Con la victoria del peronismo y Axel Kicillof a la cabeza de unos intendentes que movilizaron todo el aparato, el ruido de la política se trasladó a la economía. Por estas horas, el dólar ya trepó por encima de los 1500 pesos y el banco central tuvo que intervenir en las últimas tres jornadas, para que la divisa no se escape por encima del techo de la banda.

En este complicado contexto, el presidente argentino Javier Milei se presentó en la provincia de Córdoba y responsabilizó al «partido del Estado» por el ruido político que indefectiblemente termina generando ruidos económicos. En este sentido, reconoció que probablemente «tengamos una pequeña pausa como consecuencia de la volatilidad» generada por la oposición, que en las últimas sesiones parlamentarias hizo todo lo posible para consolidar la ruptura del orden fiscal consolidado desde el gobierno nacional.

Anoche, en medio de la presión alcista, y con un BCRA volcando al mercado 379 millones de dólares, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo aseguró que utilizaría todo el poder de fuego de las reservas que otorgó el acuerdo con el FMI para cuidar el techo de la banda. Hoy, en otra jornada caliente, la suma de divisas que se volcaron al mercado mantener el tipo de cambio fue de 678 millones.

«Los key value drivers para que Argentina pueda crecer están a toda marcha, están a toda máquina», señaló el mandatario desde la Bolsa de Comercio cordobesa, argumentando las chances de que la situación mejore de la mano de una victoria electoral en las urnas el próximo mes.

«No tengan duda que, si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a iniciar el camino a la Tierra Prometida y Argentina va a ser grande nuevamente», señaló el mandatario en su discurso.

El mandatario fue acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que será candidata a senadora en las próximas elecciones por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante la figura de su ministra y candidata, Milei reconoció su «patriotismo» por haberlo acompañado sin especulaciones políticas, ni bien se supo el resultado de la primera vuelta electoral de 2023. También reconoció su gestión a la hora de ordenar la calle, ante una oposición de características como las que tiene el kirchnerismo y la izquierda, que no tiene problemas a la hora de salir a romper todo y cortar las calles.