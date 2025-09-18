Hasta hace poco tiempo, la vinculación de los consumidores argentinos con la ropa se dividía en dos grupos, a grandes rasgos: los de mayores recursos económicos, que podían viajar y traerse valijas llenas para usar durante todo el año, y los que no contaban con dinero suficiente para subirse a un avión y tenían que gastar una buena parte de sus ingresos en vestimenta cara y mala.

Los incipientes pasos que comienza a dar la Argentina en materia de apertura económica hicieron que, al menos, los que no pueden viajar puedan comprar por internet productos importados a precios razonables, además de visitar los primeros negocios que se están abasteciendo con prendas provenientes del exterior. La alegría de los consumidores, que comienzan a tener las mismas posibilidades de, por ejemplo, los vecinos chilenos o paraguayos, no es compartida por el sector de la industria textil que “advierte” de la pérdida de las “fuentes laborales” que quedan en el camino “cada vez que un argentino compra ropa importada”.

Ante el claro rumbo planteado por el gobierno, los voceros del sector en cuestión van pasando de la victimización a la amenaza. Ahora también señalan que su quebranto terminará teniendo un impacto negativo en el mercado en términos generales, ya que, si su sector pierde empleo, esas personas se verán impedidas de consumir, por lo que la economía nacional se vería perjudicada por estos primeros pasos de libertad de mercado.

Evidentemente, la victimización del sector textil ya no es suficiente para convencer a una población que sabe que es forzada a comprar productos caros y de mala calidad. Por eso amenazan con el supuesto impacto ante el quebranto de buena parte de un sector «protegido». Sin embargo, el planteo de que los textiles quiebran y arrastran al resto tiene varios puntos cuestionables.

«La industria textil argentina se está fundiendo. Por cada cien prendas importadas que entran, cuatro personas se quedan sin trabajo»: la advertencia de un empresario textil. pic.twitter.com/Bk7lR95J7e — MDZ Online (@mdzol) September 15, 2025



Para empezar, ni siquiera mencionan la cantidad de recursos que cada persona ahorraría de tener la oportunidad de comprar ropa a mejor precio. Pero, por sobre todas las cosas, dejan fuera de la ecuación la absorción de las fuentes laborales, en el caso de que Argentina sea un país donde los empleos se crean con base a las necesidades y no se fuerzan a costa de la economía de las personas.

Si los trabajos se crean a demanda de las necesidades, los puestos laborales en los sectores ineficientes son absorbidos por sectores dinámicos, que terminan ofreciendo bienes a un mejor precio y de mejor calidad.

Lo que no dicen los empresarios textiles es que sus trabajadores no son más que la excusa para seguir parasitando a un país entero, sobre todo a los que no tienen la posibilidad de viajar al menos una vez al año, para volver con una valija llena de ropa para usar en la temporada. Afortunadamente, el modelo de sustitución de importaciones generó un desastre tan grande, que la mayoría de los consumidores no quiere saber nada de seguir manteniendo a unos pocos vivos que se enriquecen a costa de mucho, usando a un grupo de trabajadores de escudo, que sin dudas encontrarán rápidamente empleos más productivos en una economía abierta. Una economía donde no encontrarán su lugar estos «grandes empresarios», que solamente pueden enriquecerse de la mano del favor del Estado.