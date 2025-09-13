Este año, el actor argentino Ricardo Darín fue uno de los que estuvo metidos en el medio del debate político. Lo hizo cuando cuestionó la situación económica, haciendo referencia al precio de una docena de empanadas “premium” o especiales, que el artista confundió con unas tradicionales. En aquella oportunidad, el kirchnerismo salió a respaldarlo, mientras que los partidarios del oficialismo repararon en el estilo de empanadas que Darín comía y le hicieron miles de memes.

Una vez más, el consagrado actor se metió con la situación económica y la política del país, pero lo volvió a hacer de forma desacertada como la vez anterior. En el marco de una entrevista que se viralizó este viernes en la tarde, Darín dijo que iba a dar su opinión, aunque lo acusen de ser un “hippie con OSDE” (en realidad dijo el “progre con OSDE”). Para los lectores que nos acompañan del exterior, esta es una frase que se usa para describir a los progresistas de izquierda que hablan con la retórica “popular” pero tienen una de las obras sociales de medicina prepaga más caras del mercado.

La idea que manifestó, aunque como él mismo dijo, termine siendo motivo de burla, fue la reivindicación de la “justicia social” (aunque dijo “justicia sociales”). También se quejó porque el gobierno logró que mucha gente cuestione la idea de que el Estado “se haga cargo” de las personas en situación de pobreza. Aunque reconoció las problemáticas de restricción presupuestaria en el marco de un Estado quebrado, dijo que el problema no se soluciona con economía, sino con “humanidad”.

En esta oportunidad, la torpeza de Ricardo Darín pasa por recoger la tesis incorrecta de que la ausencia del Estado crea pobreza y exclusión y la presencia del mismo lo soluciona, aunque sea con la molestia de pagar impuestos. Sin embargo, lo que ha generado el desastre social en Argentina ha sido un Estado sobredimensionado, que ahogó al sector privado. Un estatismo hiperregulatorio que volcó la mitad de la economía a la informalidad y un asistencialismo paternalista que hizo que hoy hayan argentinos de tercera generación sin trabajo, que subsisten mediante planes sociales.

«Que el Estado se haga cargo de algo hoy es una mala palabra» Ricardo Darín dijo que lo asusta que «nos estamos acostumbrando a ver familias enteras viviendo en la calle».https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/DCIZKNjmc1 — Corta (@somoscorta) September 12, 2025



Vale aclarar que la gestión de gobierno que el actor cuestiona de forma implícita haciendo referencia al “momento” actual, no desarticuló los programas asistenciales. Desde el Ministerio de Capital Humano incluso se aumentó la cantidad de recursos, pero ahora llegan directamente a las personas, sin los “intermediarios” políticos que suelen tomar a los necesitados como rehenes.

El ”rol del Estado” para sacar a la gente de la pobreza es seguir reduciendo más aún la estructura burocrática, en el marco de un proceso de reformas que debe replicarse necesariamente también en provincias y municipios. Mientras se sigue brindando las redes de contenciones de emergencia, lo único que puede hacer que se revierta la situación que a Ricardo Darín le indigna es el crecimiento del sector privado.

Sería interesante que alguna vez algún entrevistador tenga las herramientas y las intenciones como para hacerle profundizar estos conceptos.