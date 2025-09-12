La vicepresidente argentina, Victoria Villarruel, sigue en su juego ambiguo. En el marco de su distanciamiento con el presidente Javier Milei, la titular de la Cámara de Senadores escribió un post que generó debate y especulaciones.

Desde sus redes sociales, Villarruel dijo que le resulta «inquietante» que en el continente americano los mandatarios nacionales elegidos democráticamente terminen presos. Nada más. Dejó la idea allí y lógicamente comenzaron las interpretaciones sobre si había alguna especie de metamensaje en las palabras de la funcionaria.

¿Quiso trazar un paralelismo entre la situación del expresidente brasileño Jair Bolsonaro con el contexto actual en torno a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se trató de una «amenaza» sugerente al jefe Estado libertario sin nombrarlo? Por lo pronto, sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad para volver a tildarla de «traidora».

Por lo pronto, lo único que resulta evidente es que Villarruel se siente muy cómoda con esa posición de nulo desgaste, por su rol institucional. Aunque sí se cayó en todas las encuestas de opinión pública luego de su enfrentamiento con el mandatario, ella siempre evitó los sinsabores de la gestión (mucho más en el marco de un severo ajuste).

Así se la vio en las celebraciones del poncho, del mate o del alfajor, mientras reconocía la dura situación económica, pero siempre hablando en abstracto, sin mencionar responsables ni soluciones.

En el marco de esta ambigüedad, la vicepresidente, de buen diálogo con el peronismo, no deja en claro lo qué está diciendo, mientras algunos renombrados periodistas comienzan a evaluar la posibilidad de una Asamblea Legislativa, para nombrar a otro presidente antes de 2027. Esto, que parece una locura total, lo mencionó en el diario La Nación Joaquín Morales Solá y fue replicado por Marcelo Longobardi en su transmisión de streaming.

Aunque ella sola sabe lo que quiso decir, lo cierto es que su comentario no tuvo otra intención que generar suspicacias y embarrar la cancha. Si no hubiese adelantado su estrategia de traición para con el presidente, puede que su figura haya podido tener alguna relevancia distinta, sobre todo, luego de la crisis de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no se priva el gusto de, como suele decirse, «tirar la piedra y esconder la mano».