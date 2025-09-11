En mayo de este año escribí un análisis sobre lo que en ese momento era el tema relevante de la bizarra política argentina. En “¿Es correcta la tesis que muestra al ‘Gordo Dan’ como un poderoso comisario político?” argumentaba una posición contraria a lo que se planteaba desde los medios de comunicación tradicionales. Ellos decían que Daniel Parisini tenía un “poder” descomunal, como para poner o sacar funcionarios a su antojo, cuando hablaba en La Misa en su canal de streaming. Esta interpretación de los hechos era la única que se hacía desde el periodismo cuando, en lo concreto, Dan decía que un funcionario debía irse y a las pocas horas terminaba eyectado del gobierno.

Mi planteo presentó una visión alternativa. Aunque “el gordo” parecía ostentar una posición de poder, yo expliqué que él no era ni más ni menos que un catalizador de la militancia que lo mira junto a sus compañeros en sus extensos programas, que los cuarentones no terminamos de entender. En otras palabras, él es un instrumento de visibilización del sentir de las jóvenes bases libertarias, que se interesaron en la política con la irrupción de Javier Milei.

Cada vez que Dan pedía la cabeza de alguien, el accionar de esa persona había quedado a contramano del paladar de la joven platea militante y del mismo presidente. ¿Puede ser “formador de opinión” y que ahí exista un fenómeno bilateral? Claro que sí, pero la identificación e interpretación del sentir juvenil libertario no está en discusión.

Esta última semana, luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo tras el desencanto de las medidas (o la falta de ellas) del lunes, se desató el “fuego amigo”. El domingo a la noche, Milei prometió autocrítica y reflexión —en el marco de un impecable discurso, tanto por el tono como por el contenido— y hubo euforia. Incluso más que durante la campaña, luego de un complejo cierre de listas y un conjunto de candidaturas que no complacía a buena parte de la militancia liberal.

Sin embargo, tras el anuncio de la “mesa política”, las críticas de muchos libertarios no tardaron en llegar. Los insultos a Sebastián Pareja (armador de la provincia, presidente del partido en Buenos Aires y candidato a diputado) se hicieron tendencia. Por primera vez hubo enojo e indignación de los incondicionales. Una vez más, desde los medios se buscó una explicación simplista, como lo que pasaba hasta hace un tiempo con el Gordo Dan. “Son los tuiteros de Caputo”, se aseguró, haciendo referencia a la supuesta interna del sector de las Fuerzas del Cielo, comandado por el espacio del asesor presidencial, y del mismo Pareja.

Al igual que mi planteamiento con el artículo de Dan, con la tesis que se repite conceptualmente aquí, no sé si le estoy subiendo el precio al asesor presidencial o bajándoselo. La situación es prácticamente calcada: la realidad es que a Caputo y a su espacio no le “da el cuero” para movilizar a la gran mayoría de los tuiteros libertarios, que lógicamente son independientes. ¿Tiene cuentas su facción? Seguramente. ¿Le responden algunos influencers? Es sabido que sí. Ahora, el desencanto que se vive por estas horas excede por completo el ámbito del supuesto hombre fuerte de la SIDE y de tantos estamentos gubernamentales.

Ahora, por otro lado, ¿qué lectura sí le “sube el precio” a su persona? Que la indignación de muchos liberales independientes con lo que pasó en la provincia de Buenos Aires está en sintonía con el diagnóstico del “caputismo”. Es decir, “las fuerzas del cielo” tienen el capital de la “sinapsis” con lo que quiere buena parte de la platea libertaria. No son “caputistas”, son libertarios y el equipo de Caputo empoderó personas que supieron embanderarse con las consignas de Milei.

Entonces, cuando en medio de un conflicto político, de un lado quedan estos jóvenes y del otro lado el output de un armado político tradicional, esta “guardia pretoriana” no necesita “activar a sus bases”. Ni siquiera son “sus” bases. Sucede algo y escapa por completo al control de Caputo, de Pareja o del mismo Milei.

Ayer, en medio de la tarde, corrió el rumor de un supuesto cambio en la presidencia del bloque de La Libertad Avanza bonaerense (donde se decía que saldría el diputado Agustín Romo para dejarle el lugar a Maximiliano Bondarenko). La noticia hizo volar todo por los aires en el mundillo libertario, pero nada llegó a las redes, ya que la cuestión fue desmentida. Los mensajes que se intercambiaban por WhatsApp por esos minutos eran de una virulencia total e inusitada. Las críticas ya aterrizaban directamente sobre el mismísimo presidente de la Nación.

Aunque me expresé sobre todas las cuestiones permanentemente, y fui crítico con todo lo que pasó en La Libertad Avanza provincia de Buenos Aires, los mensajes que me llegaron luego de mis programas del martes y el miércoles en Neura eran lapidarios. Se me imputó “desilusión”, “desencanto” y hasta “traición”. No pocos oyentes y lectores querían que “me suba” a la tendencia de insultar en cámara a Sebastián Pareja. Creo que a veces los argumentos pueden ser más válidos para hacer un punto (y que los di) pero la subjetividad es sagrada y me banqué hasta los insultos.

Pesan, claro, pero tengo la conciencia tranquila y sé que, si las sutilezas no alcanzan, el lunes 27 de octubre será un buen momento para plantear muchas cosas. Hoy hay que concentrar todos los recursos disponibles para enamorar al votante para que ponga las boletas de La Libertad Avanza en todo el país. Ahora, si el gobierno quiere un éxito, debe saber que necesita enamorar a los enamoradores y la juventud ahí cumple un rol fundamental. El del chico que le pide a su abuela, que ya no tiene la obligatoriedad de votar, que lo haga o que convence a su madre de elegir la boleta violeta. Estas acciones “micro” cumplieron un rol fundamental en 2021 y 2023.

El joven “enamorador” se desencantó con las listas, se volvió a “enamorar” el domingo por la noche con el discurso del presidente y desde el lunes está de capa caída, porque la autocrítica comenzó la semana en forma de mesa.

Lo que motivó estas líneas y reflexiones fue que, al momento de compartir mi preocupación con muchas personas de influencia (incluso dentro del mismo núcleo duro del gobierno), más de uno me brindó la explicación simplista de “los tuiteros de Caputo”.

Como sucedía con los despidos del supuesto comisario político Dan, el enojo de buena parte de las bases puede estar en sintonía (e incluso ser funcional) a los intereses de un sector de la interna. Ahora, mis conocidos que me están criticando duramente por mi posición “tibia”, algunos vienen de la primera versión de UPAU de la Ucedé (antes de 1984 cuando nació Caputo), otros de colegas de la época de Recrear en 2003 (cuando Caputo era estudiante) y otros del querido Partido Liberal Libertario de 2010 (cuando Caputo comenzaba dar sus primeros pasos en su carrera, con el sticker de la UCR en su computadora portátil).

Un diagnóstico equivocado de lo que está pasando es garantía no encontrar la solución a tiempo.

No soy quién para decir qué es lo que hacer en estas horas y no voy a ser destructivo cuando es momento de ponerse una campaña al hombro. Pero, si queremos un resultado positivo, hay que retroceder un poquito en el tiempo. Al momento del armado de las listas de septiembre no se puede. Pero al domingo a la noche sí.

En los últimos cuatro días, el único espacio donde brilló la esperanza que supo tener este movimiento, fue en un posteo del candidato número 11 de la lista a diputados nacionales por la provincia. No hace falta mucho para entender que entusiasma y que no. Aunque la política es compleja, a veces hay cosas simples como poner a más gente que entusiasme.

SI alguien considera que la finalidad de estas palabras no es 100% constructiva, está mirando otra película. No hago otra cosa que ser constructivo, desprendido y me he tragado más sapos de lo que mi cavidad abdominal y mis lectores sospechan. Todo para defender a ultranza este proyecto político. Como muchos. Pero solos y de afuera no podemos.

Los que no estamos “adentro” comprendimos que no hay demasiado interés en contar con nuestro aporte, que puede no ser gran cosa. Esto hizo que muchos se dediquen a tirar piedras por no ser convocados y la juegan falsamente de “opositores constructivos” u “oficialistas críticos”. Son viudas que no obtuvieron lo que querían y se les nota. Otros seguimos con el proyecto al hombro sin pedir nada a cambio porque, sobre todas las cosas, sabemos que este gobierno y su presidente es la única oportunidad que tiene Argentina. Pero escuchen lo que está pasando, porque nos jugamos la vida el 26 de octubre.