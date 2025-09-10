Parece a propósito: primer lunes después de las elecciones que ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires y sus ciudadanos ya sufren un nuevo zarpazo por parte de la gestión del peronista Axel Kicillof. La novedad esta vez pasó por los movimientos de dinero en las billeteras virtuales, cada vez más usadas. Ahora, el gobierno se meterá allí también para cobrarse el impuesto a Ingresos Brutos.

Desde la gobernación, lo único que dijeron es que no se trata realmente de un «nuevo impuesto» y que todo es una campaña de desinformación, con motivo del resultado de las elecciones, con la finalidad de desincentivar el voto al peronismo en las legislativas nacionales de octubre. Sin embargo, lo cierto es que antes las transacciones y los movimientos en las nuevas billeteras virtuales que se manejan desde el teléfono celular no estaban alcanzadas por Ingresos Brutos y ahora sí.

Aunque las autoridades digan que no se trata de un nuevo impuesto, ya que el mismo se aplica en las operaciones bancarias (por lo que se trataría solamente de un trato «ecuánime» para las billeteras virtuales), lo cierto es que así lo sentirán los bonaerenses. No es menor el dato que la medida «igualitaria», que busca tratar igual a las billeteras que a los grandes bancos, es otro triunfo de la corporación bancaria. Como suele ocurrir, cada vez que un gobierno «progresista» lanza alguna medida de este calibre, siempre termina festejando un poderoso con lobby detrás.

Las retenciones de la aplicación de Ingresos Brutos a las billeteras virtuales podrían llegar hasta el 5 %. Para el periodista Eduardo Feinman, que cuestionó duramente la iniciativa, no solo se trata de un nuevo impuesto sino de un «impuestazo». «¿Votaste a los candidatos de Fuerza Patria el domingo? Bueno, así te pagan», señaló el conductor de La Nación +.

🚨 “EL LUNES MISMO SE MANDA UN IMPUESTAZO!! Fuiste a votar a los candidatos de FUERZA PATRIA y mira como te pagaron” FEINMANN LE DA CON UN PALO A KICILLOF QUE CREÓ EL NUEVO IMPUESTO A LAS BILLETERAS VIRTUALES PARA PBA @edufeiok pic.twitter.com/Xq73yonXJL — Agarra la Pala (@agarra_pala) September 9, 2025

De la misma forma que sucedió con la Ley de Alquileres o los Precios Cuidados del kirchnerismo, todo esto tiene un desenlace absolutamente predecible. Lo que comenzará a pasar, en lo inmediato, es un incremento de las operaciones informales y en efectivo. Ya sea en la panadería, la verdulería o la carnicería del barrio, habrá algún tipo de descuento o mejora para el que pague con billete, en comparación a la operación con billetera virtual.

También veremos en el futuro, sin poseer la bola de cristal, carteles pegados donde se indica, o el descuento al cash o el incremento porcentual al pago virtual. Lógicamente, y sin tener poderes de adivinación, en las redes sociales los kirchneristas resentidos viralizarán imágenes de los cartelitos de los comercios que indiquen estas cosas, imputando alguna absurda ilegalidad. Seguramente, algún inspector le caerá a algún comercio y le hará una multa que le complicará al comerciante las finanzas ajustadas de su mes.

El Estado provincial tendrá nuevos recursos, que se dilapidarán como todo lo que recibe Kicillof. ¿Mejoras para la ciudadanía? Ninguna. Los impactos serán todos negativos y puede que lleguen hasta el ámbito de la inseguridad. Es sabido que la posibilidad de las transferencias entre teléfonos celulares hizo que mucha gente desista del uso diario del efectivo. Por eso, los delincuentes hoy saben que la recaudación diaria de, por ejemplo, un taxista, es mucho menor en materia de cash que en otros tiempos. En cierta manera, esto ha sido un pequeño alivio en materia de inseguridad. Con el desincentivo a las transacciones electrónicas, además de la molestia de contar con el efectivo diario, no sería una sorpresa que exista un impacto en materia de robos.

Cuando se desincentivan las operaciones formales con estas aberraciones, crece el mercado negro (informal). Aunque es preferible que exista el «negro» a la eventual comparación a la no actividad económica, lo cierto es que la informalidad no fomenta la capitalización. Se sobrevive, pero no se consiguen, por ejemplo, créditos o préstamos a tasas razonables.

En resumidas cuentas, nada bueno sucederá para los bonaerenses, que padecerán un nuevo saqueo a manos del gobierno de Kicillof.