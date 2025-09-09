Ganó cómodamente el peronismo en la provincia de Buenos Aires y, aunque se trató de una elección local, el efecto fue el de siempre: presión sobre el tipo de cambio, temor en los mercados, incertidumbre y todo lo que ya sabemos.

Desde los medios, pocos analistas supieron encontrar la veta necesaria que requiere el «estudio forense» de las elecciones del pasado 7 de septiembre. ¿Qué se dijo? Que el gobierno no supo mantener su electorado, que hay críticas sobre el rumbo económico, que los audios y las escuchas tuvieron mucho que ver con el resultado y que creció el peronismo. Aquí ya podemos hacer dos reflexiones: todo lo primero es bastante contra fáctico y tal vez nunca se pueda hacer un rastreo representativo, más allá de saber lo que le pasó a un votante o a un pequeño grupo en concreto. Sobre las virtudes peronistas, lo cierto es que, si uno mira la cantidad de votos obtenidos, no hubo un crecimiento y mucho menos algo que se pueda considerar un aumento exponencial.

¿Méritos justicialistas? Sí, claro. Sería necio negarlo. Ya superficialmente se encuentran dos a simple vista: el acierto del gobernador Axel Kicillof, que desdobló los comicios, separándolos un mes de las parlamentarias nacionales. ¿Es más caro para los contribuyentes? Sí. ¿Es más molesto para los bonaerenses que tienen que ir dos veces a las urnas? También. Ahora, en materia de especulación política «egoísta», le salió bien. Muy bien. No solamente contra el gobierno, sino en cuanto a la interna contra Cristina Kirchner, su hijo Máximo y La Cámpora. En el submundo peronista, este triunfo «interno» fue más importante que el externo. Lo mismo sucedió con La Libertad Avanza en mayo en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando duplicó en votos y dejó tercero al PRO en el marco de la «interna antikirchnerista». Esas cuestiones, que pasan por alto a la mayoría del electorado, terminan teniendo un rol importante en la política general.

Otro asunto «meritorio» (pero nefasto para la ciudadanía) fue el eficiente manejo del aparato de los intendentes. Mientras el oficialismo prometía «kirchnerismo nunca más», los intendentes ganaban por paliza movilizando con punteros a sus pobres víctimas. En cada ciudad y cada pueblo de la provincia, por lo que se vio cuando se abrieron las urnas, muchos debates fueron más de orden doméstico que ideológico en el plano nacional. Sin pretender decir «tenía razón» expost, en lo personal me di cuenta desde el minuto uno que el slogan era un error para lo que estaba en juego (sí debió serlo para octubre en el debate nacional). Con mi mejor buena intención y de materia constructiva, le di mi opinión a una persona importante del esquema comunicacional del gobierno. La respuesta fue que la estrategia era la «correcta». ¿A qué viene este comentario autorreferencial? No para decir «tenía razón». Pero sí para decir que si no hay una mínima inquietud como para contestar: «¿Por qué pensás eso, Marce?», aunque se ignore la opinión (como se debía hacer porque la campaña ya estaba en marcha) algo puede no estar funcionando de la mejor manera.

Si uno compara los datos generales con las elecciones previas y ve que el peronismo se mantuvo en lugar de crecer, lo que hay que mirar es qué pasó del otro lado. Si es cierto lo que algunos periodistas comentaron este mediodía sobre la conclusión de la primera reunión de la flamante «mesa política» creada por el presidente (que la conclusión fue un fallo del lado del electorado y no de la propuesta), lo cierto es que estamos en problemas.

Si el diputado electo en la tercera sección electoral demuestra que no tiene idea de lo que sucede con la economía (y mucho menos sobre lo que quiere hacer el presidente Javier Milei), si en la mayoría de los distritos las personas afines al oficialismo no conocían ni a las cabezas de lista y si luego de la elección los partidarios del gobierno piden la cabeza del armador de la provincia en las redes sociales, evidentemente hay un problema que excede a la voluntad del votante.

Con esto no estoy diciendo que hay una respuesta sencilla que explique en el interior del oficialismo el resultado. Tampoco creo que se soluciona todo cortando una cabeza. Solamente creo que no se puede simplificar el hecho responsabilizando al votante. Como ya se vio recientemente en Corrientes y ahora en provincia (y como ya se había visto en las presidenciales de 2019 con el intento fallido de reelección de Mauricio Macri), el elector no peronista o «antiperonista» tiene un paladar negro. Ellos votan al que diga el líder. Nosotros somos más complicados. Si esto es bueno o malo, dependerá de la opinión de cada uno.

En resumidas cuentas, ni hay más peronistas ni hay una considerable cantidad de votantes que pasaron del mileismo al kirchnerismo. Ellos se mantuvieron. El análisis que hay que hacer está del otro lado. ¿Es poco mi aporte? Puede ser, pero, por lo que parece, ni siquiera se estaría comenzando a pensar en esta dirección.