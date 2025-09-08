«Yo no puedo hablar mucho de estas cuestiones de economía, porque soy policía». Así comenzó la evaluación de Maxililiano Bondarenko sobre los resultados de las elecciones de ayer en la provincia de Buenos Aires, donde se impuso el peronismo. Para más detalle, en la tercera sección electoral, donde él fue candidato a diputado por La Libertad Avanza, el Frente Fuerza Patria se impuso por 54 contra 28 contra la boleta de Bondarenko.

Volviendo a las conclusiones del diputado provincial electo que la prensa rotularía como libertario, ante la pregunta del periodista sobre «el nivel de los sueldos», Bondarenko se manifestó como un dirigente opositor. Básicamente reconoció que el descontento en las urnas tiene vinculación a la situación económica y que su madre de 91 años no llega a fin de mes con la jubilación. Para solucionar esta situación, y mejorar la performance de La Libertad Avanza en octubre, él considera que el gobierno «debería escuchar a la gente» para corregir el rumbo.

Sobre este tema, si un partidario del oficialismo piensa reprochar al legislador electo (que muchos dicen que ya estaría evidenciando una intención de «abrirse» del espacio), desde el kirchnerismo bien podrían burlarse señalando que este candidato no lo propusieron ellos, sino que llegó al parlamento provincial en las listas de LLA. Ir en contra de esto sería inútil. Sin embargo, no es la intención de esta reflexión criticar las listas y el armado que ayer cayó derrotado, no porque no sea necesario, sino porque el mismo presidente Javier Milei dijo que el gobierno haría una profunda reflexión y autocrítica. Los que apoyamos de buena fe y sin agenda particular más que el buen desempeño de la gestión, debemos dar una oportunidad a ese proceso y posponer los cuestionamientos.

Sin embargo, las manifestaciones de Bondarenko, que suelen escucharse en los dirigentes de la oposición, si necesitan ser desarticuladas de inmediato.

Entre la posición del entrevistador y la del entrevistado se puede percibir que ambos consideran lo siguiente: que los salarios tienen poco poder adquisitivo, que las jubilaciones son bajas y no les permite a las personas mayores llegar a fin de mes y que el gobierno debería «escuchar» a la opinión pública, para corregir el rumbo y mejorar estos aspectos de la economía, disciplina que el diputado electo (que ya no se sabe a qué espacio político pertenecerá en el futuro) reconoce que no maneja.

Los salarios se determinan en base a la tasa de capitalización de la economía de los lugares. Mientras más capital promedio hay invertido per cápita, más altos son los salarios y más eficiente es la asignación de recursos. De nada sirven las leyes de salario mínimo y otras sandeces, si el precio de mercado no asigna la valoración que el trabajador necesita para vivir. ¿Cómo se soluciona esto? Con más capital invertido en Argentina y sus provincias. Cualquier otra cosa, sobre todo las iniciativas que, como dice la marcha del espacio político que triunfó ayer, «combata» o ahuyente al capital, tendrá como consecuencia una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Ese capital invertido es lo que permite más productividad en un granjero norteamericano que está en su moderna maquinaria con aire condicionado en relación a como se desempeña con sus manos y una pala su colega en un país subdesarrollado. Por eso uno produce más y gana más y por eso el otro tiene un nivel de vida muy inferior.

Con respecto a las jubilaciones, no es ninguna novedad que el sistema está quebrado. Se puede y se debe hacer referencia a las causas de esto. Las mismas se rastrean en un Estado voraz, en la destrucción de la moneda, en el déficit fiscal que devoró las cajas disponibles y en administraciones populistas que agregaron jubilados sin aportes para repartir los escasos recursos de ese sistema, como dijimos, quebrado.

Claro que hay que pensar en soluciones estructurales y de largo plazo, pero, en lo inmediato, si se quiere engrosar la fuente de recursos para pagarle a los pasivos, hay que incrementar exponencialmente el nivel de trabajadores registrados. Argentina, producto de las políticas irresponsables del peronismo, tiene casi medio país trabajando en la informalidad. Entonces, hoy, ya, urgente, ¿qué podemos hacer, mientras seguimos consolidando la macroeconomía? Fomentar una ambiciosa reforma laboral que pase de la noche a la mañana una buena cantidad de trabajadores del «negro» al «blanco».

El tema de los salarios y jubilaciones bajas es una realidad en Argentina. Nadie puede negarlo. Claro que, para solucionar el problema, hay que adoptar las medidas adecuadas para revertir la situación. Aquí es donde hay que poner la lupa en lo que dicen Bondarenko y los opositores, que piden que el gobierno «escuche» a la gente, como si se tratara de la mayoría de un consorcio que quiera pintar de otro color la fachada de un edificio.

Las iniciativas necesarias para mejorar la economía personal de las personas, incrementar el poder adquisitivo del salario y aumentar las jubilaciones encuentran en el gobierno de Javier Milei las soluciones adecuadas. El kirchnerismo, y los que piden «escuchar a la gente» quieren volver al déficit, imprimir papelitos inflacionarios y fomentar legislación «buenista» que lo único que conseguirá es reducir el empleo formal y la inversión.

¿Qué se hace con los Bondarenko de la oposición y del oficialismo? No lo sé ni es mi tema. Tampoco es mi responsabilidad que estén donde están. Suficiente padecimiento el de tener que votarlos encima. En lo personal y con mis humildes armas, no tengo mucho más que hacer que refutar las estupideces que dicen para, como dicen, «el que quiera oír, que oiga».