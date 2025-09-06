El escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, compartió con sus seguidores en sus redes sociales una conversación que tuvo con la abogada Giselle Robles. Aunque a muchos por ahora este nombre podría resultarle desconocido, se trataría de alguien que puede llegar a hacer un aporte importante para dilucidar las intenciones detrás del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Robles habría roto el silencio en las últimas horas, dándole lugar a la posibilidad que siempre había barajado la diputada Lilia Lemoine: que Franco Bindi (expareja de Robles) podría estar detrás de una operación con la diputada Marcela Pagano (su actual pareja) para complicar al gobierno en la previa del proceso electoral. Lemoine aseguró incluso que detrás de Bindi estaba la mano de países como Venezuela y Rusia y que en última instancia el plan era quedarse con la comisión de juicio político, para tratar de destituir al presidente argentino.

Aunque en un primer momento todo esto sonó poco creíble para muchos, con el tiempo algunas piezas se fueron acomodando en el tablero que había anticipado Lemoine: Pagano quiso quedarse con la presidencia de la comisión en cuestión y se terminó confirmando que Bindi era su pareja y padre de su hijo. Cuestiones que la misma diputada había ocultado previamente.

Esta tarde, desde sus redes sociales, Márquez compartió con sus seguidores la conversación que tuvo con Robles, que lo eligió como interlocutor para difundir su versión de los hechos. En la transmisión, que se realizó sin aviso pero que rápidamente reunió a cientos de espectadores en vivo, el escritor difundió los chats que le facilitó la abogada donde deja en evidencia que todo lo que dijo Bindi sobre ella era mentira. Según se vio en las conversaciones ambos eran socios y los unía una relación personal. No solamente se difundieron mensajes que harían referencia a un vínculo sentimental, sino que hasta habrían discutido la posibilidad de un casamiento y de buscar un hijo.

Además de los chats, que serían entre Bindi y Robles, la abogada le aseguró a Márquez que la intención de su expareja sería complicar al gobierno en la previa del proceso electoral. La abogada también confirmó la vinculación de Bindi con los servicios de inteligencia y advirtió que su intención sería la de forzar un juicio político, para conseguir la salida de Milei y una eventual presidencia de Victoria Villarruel.