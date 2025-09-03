Mientras más herméticos son los regímenes políticos, más lejos llega la paranoia de sus líderes. Y aunque los socios de la herencia comunista aseguran mantener una alianza estratégica y amistosa, los recaudos y la seguridad de los líderes son extremos, incluso entre «amigos».

Una de las bizarras escenas en el marco de estos operativos de seguridad extrema se dio luego de la conmemoración del 80° aniversario de la caída de Japón, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. China, celebra lo que se conoce como el final de la Agresión Japonesa (1931-1945) y Xi Jinping fue el anfitrión para las celebraciones y los desfiles que tuvieron lugar en Pekín. El ruso Vladímir Putin y el comunista norcoreano Kim Jong-un fueron de la partida. No solamente dijeron presente en los actos públicos, que se realizaron bajo las conocidas estrictas normas del régimen chino, sino que mantuvieron diversas reuniones bilaterales, donde se registraron varias imágenes de los encuentros.

Luego de una de las reuniones de las que participó Kim, apenas el norcoreano abandonó el cuarto, se desplegó el operativo que algunos podrían denominar como de «seguridad», pero otros como una manifestación de paranoia. Un equipo de colaboradores del líder comunista hizo ingreso al salón donde se encontraba el mandatario para una minuciosa limpieza de cualquier rastro de ADN de Kim Jong-un.

Una grabación difundida por un periodista ruso en Telegram (lo que también podría abrir otra pregunta sobre la intencionalidad de viralización del material) evidenció que Kim no quiere dejar ningún tipo de rastro genético. Ni en ocasión de las visitas oficiales a sus socios. En el video, que por estas horas recorre el mundo, se ve como una asistente retira y se lleva el vaso de agua que tocó el líder norcoreano, mientras que otro miembro del staff del régimen comunista limpia minuciosamente todos los lugares con los que tuvo contacto. Su silla, la mesa y el resto de los sitios donde el dictador pudo haber dejado una mínima muestra de ADN.

Luego de la labor del equipo de Kim Jong-un en el lugar quedaron solamente las fotos y los videos. Todo el material genético fue eficientemente removido por los oficiales norcoreanos.

🤡 All traces of Kim Jong Un were wiped away after his talks with Putin They took the glass the dictator drank from and thoroughly wiped down the chair he had been sitting in. pic.twitter.com/eTf7f4FAZu — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2025

Estas prácticas no son nuevas dentro del eje en cuestión. Putin, que participó también de las celebraciones en China, también está preocupado por la cuestión de dejar rastros genéticos en otros países luego de sus visitas. Como se vio en dos grabaciones en 2017 y 2019, el mandatario ruso no entra solo a los baños de los lugares donde se realizan las actividades de las que participa. Con él ingresan seis asistentes con portafolios, que también abandonan el baño luego de que Putin haga sus necesidades fisiológicas.

Periodistas de investigación internacionales aseguraron que los asistentes que van hasta el baño con el ruso retiran la orina y la materia fecal de Putin, para llevarse los desechos directamente a Moscú. La intencionalidad detrás de este traslado de material genético podría tener que ver, según los analistas que siguen de cerca la vida política del Kremlin, con el deseo del gobierno ruso de ocultar el estado de salud del mandatario, del que se podría indagar mediante estudios de laboratorio en caso de obtener alguna muestra de orina o materia fecal.